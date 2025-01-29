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TCMB Yılın İlk Enflasyon Raporunu 7 Şubat'ta Açıklayacak

TCMB, 7 Şubat'ta enflasyon raporunu açıklıyor; toplantı canlı yayınlanacak.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 10:20
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:20
TCMB Yılın İlk Enflasyon Raporunu 7 Şubat'ta Açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk enflasyon raporunu 7 Şubat Cuma günü İstanbul'da açıklamaya hazırlanıyor. TCMB'den alınan bilgilere göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-I'in tanıtımı için saat 10.30'da İstanbul Finans Merkezi'ndeki TCMB yerleşkesinde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Toplantı, fiziksel ortamda gerçekleşeceği gibi, TCMB'nin resmi internet sitesi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ve YouTube hesapları aracılığıyla canlı yayınlanacak.

2024 yılının 4. Enflasyon Raporu toplantısında TCMB, 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla %44 ve %21 olarak yukarı yönlü güncellemiş, 2026 yılında ise %12 seviyesine gerileyeceğini öngörmüştü.

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