TEKNOFEST İstanbul: Havada Yakıt İkmali Gösterisi İlgi Odağı

TEKNOFEST İstanbul'un son gününde Bayraktar TB2'den Türk Yıldızları'na kadar gösteriler sürerken F-16'lara yapılan havada yakıt ikmali büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 17:21
TEKNOFEST İstanbul: Havada Yakıt İkmali Gösterisi İlgi Odağı

TEKNOFEST İstanbul'da havada yakıt ikmali ilgi odağı

TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen son gün etkinlikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen festivalin AA ise Global İletişim Ortağı olarak yer aldı.

Gösterilerde geniş yelpaze

Festivalin kapanış gününde, Bayraktar TB2'den Türk Yıldızları'na kadar birçok hava aracı izleyenlere gösteri sundu. Uçuş gösterileri, katılımcılarda büyük heyecan yarattı.

Havada yakıt ikmali anları dikkat çekti

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait yakıt ikmal uçağı, F-16 savaş uçaklarına havada yakıt ikmali gerçekleştirerek izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti ve uçakların geçişine alkışlarla eşlik etti.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenler Belediyesi'nin 'Üretken Esenler' Projeleri TEKNOFEST'te Sergilendi
2
Locke Finans TEKNOFEST İstanbul'da Finansal Teknolojiler Finalisti
3
Otto Gezegen: Türkmenistan Aşkabat Lisesi TEKNOFEST'te
4
Sahra Su Toplama Ünitesi: Kara Harp Okulu'ndan Üs Bölgelere İçme Suyu Çözümü
5
Aydın Fen Lisesi'nden Yapay Zeka Tabanlı Epilepsi İçin Güvenli Video Filtresi
6
İTO Eylül Meclisi: Şekib Avdagiç'ten Net İhracat Uyarısı ve Küresel Risk Analizi
7
Türkiye-Azerbaycan 4. Enerji Forumu İzmir'de Başlıyor — Bakanlar Protokole İmza Atacak

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü