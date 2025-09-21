TEKNOFEST İstanbul: Havada Yakıt İkmali Gösterisi İlgi Odağı

TEKNOFEST İstanbul'da havada yakıt ikmali ilgi odağı

TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen son gün etkinlikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen festivalin AA ise Global İletişim Ortağı olarak yer aldı.

Gösterilerde geniş yelpaze

Festivalin kapanış gününde, Bayraktar TB2'den Türk Yıldızları'na kadar birçok hava aracı izleyenlere gösteri sundu. Uçuş gösterileri, katılımcılarda büyük heyecan yarattı.

Havada yakıt ikmali anları dikkat çekti

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait yakıt ikmal uçağı, F-16 savaş uçaklarına havada yakıt ikmali gerçekleştirerek izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti ve uçakların geçişine alkışlarla eşlik etti.