TEKNOFEST'te KOBİ'ler Pazar Beklentilerini Birebir Gözlemliyor

KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu: Projeler prototipten ticarileşmeye uzanıyor

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, TEKNOFEST'te KOBİ'lerin pazarın beklentilerini doğrudan gözlemleme imkanı bulduğunu belirtti.

"TEKNOFEST'te sergilenen projeler, KOSGEB'in destekleriyle, prototipten ticarileşmeye ve oradan da küresel rekabette yer alma imkanına sahip oluyor."

İbrahimcioğlu, etkinliğin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirildiğini ifade etti.