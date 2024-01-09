Telefon satın alanlar hapı yuttu! Bunu yapanlar 31 bin 692 TL daha fazla ödeyecek

2024 yılı itibariyle yurtdışından getirilen akıllı telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için zorunlu olan IMEI kayıt işlemi için ödenen ücretlerde ciddi bir artış yaşandı.

Kasım ayında açıklanan yüzde 58'lik enflasyon farkı uygulaması sonucunda, geçtiğimiz yıl 20 bin lira olan IMEI kayıt ücreti 31 bin 692 liraya yükseldi. Bu rakam, bir önceki yıla göre yaklaşık olarak %420'lik bir fiyat farkı anlamına geliyor.





Yurtdışından getirilen telefonların kullanılabilmesi için zorunlu olan bu kayıt işlemi için ödenen yüksek ücret, vatandaşları olumsuz yönde etkileyecek. Özellikle düşük gelirli vatandaşlar için bu rakamın yüksek olması, yurtdışından daha uygun fiyatlı telefon alma imkanını azaltacak.

BTK yetkilileri, enflasyon oranları doğrultusunda her yıl IMEI kayıt ücretlerinde revize yapılacağını belirtti. Vatandaşların ise bu kayıt işlemini gerçekleştirebilmek için yüksek miktarda ücret ödemek zorunda kalacakları ifade edildi.

Artan IMEI kayıt ücretleri, yurtdışından telefon ithalatını olumsuz yönde etkileyerek fiyatların daha da yükselmesine neden olabilir. Vatandaşların uygun fiyatlı telefon alma imkanı ise bu gelişmelerle birlikte zorlaşacak gibi görünüyor.