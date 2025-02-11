Tesla Çin'deki Enerji Depolama Fabrikasının Üretime Geçtiğini Duyurdu

Tesla'nın Çin'deki Yeni Fabrikası Faaliyete Geçti

ABD'li elektrikli otomobil ve pil üreticisi Tesla, Çin'de kurduğu enerji depolama ünitesi fabrikasının üretime başladığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şanghay Serbest Ticaret Pilot Bölgesi içindeki Lingang Özel Alanı'nda kurulan fabrika, bu sabah düzenlenen törenle faaliyetine başladı.

Megapack Üretimi Başlıyor

Yeni fabrikanın, Megapack adı verilen 4 megavatsaat elektrik depolayabilen lityum-iyon batarya üniteleri üreteceği bildirildi. Fabrikanın hedefi, yılda 10 bin ünite ile toplam 40 gigavatsaat enerji depolama kapasitesi oluşturmak.

Önemli Yatırım ve Hızlı İnşaat Süreci

200 bin metrekare alanda kurulan fabrikanın inşaatının 8 ayda tamamlandığı belirtilirken, projenin toplam maliyetinin 1,45 milyar yuan (yaklaşık 202 milyon dolar) olduğu ifade edildi. Şirket, Aralık 2023'te Şanghay yerel yönetimi ile arazi tahsisi için anlaşma imzalamış, inşaat için gerekli arazi tahsisi ise Mayıs 2024'te gerçekleştirilmiştir.

Diğer Tesisler ve Genişleme Planları

Tesla'nın halihazırda ABD'nin California eyaletinin Lathrop şehrinde yılda 10 bin Megapack üretme kapasitesine sahip bir mega fabrikası bulunuyor. Ayrıca, Şanghay'daki giga fabrikasını da 450 bin ilave kapasiteyle genişletmeyi planlıyor.