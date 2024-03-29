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THY’nin yeni gözbebeği AJet ilk uçuşunda

Türk Hava Yolları’nın yeni markası olan AJet ilk uçuşunu gerçekleştirdi. AJet, 2024 yılında, 104 uçağıyla hizmet verecek.

Yayın Tarihi: 29.03.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 15:17
THY’nin yeni gözbebeği AJet ilk uçuşunda

Türk Hava Yolları (THY), yeni markası olan AJet’in ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini duyurdu. AJet, ilk uçuşunu Ankara’dan İstanbul’a yaptı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, AJet’in 104 uçakla hizmete başladığını ve 2028’de ise bu sayısı 200’ çıkarmaya hedeflediklerini ifade etti.

AJet, dün akşam 22.00’da VF2025 sefer sayılı Airbus A321 Neo tipi uçakla ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ilk yolculuğunu yapan Ajet için Ahmet Bolat, “Ankara ve İstanbul’dan ülkemizi dünyaya açan kapı olacak” yorumunda bulundu.

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