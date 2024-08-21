THY Spor Anonim Şirketi Kuruldu

THY Spor Anonim Şirketi Resmen Kuruldu

Türk Hava Yolları, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde THY Spor Anonim Şirketi'nin kuruluş işlemlerini başarıyla tamamlayarak önemli bir adım attı.

Kuruluş Detayları

THY’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapılan açıklamada, "5 Nisan 2024 tarihli duyurumuzda belirtilen THY Spor Anonim Şirketi'nin kuruluş işlemleri, 20 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek tamamlanmıştır." ifadesi verildi.

Sermaye Bilgisi

Yeni kurulan şirketin sermayesinin 1 milyon lira olarak tescil edildiği bildirildi. THY, THY Spor Kulübü altında yürütülen spor faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını bu yeni anonim şirket yapısı altında gerçekleştirecek.

THY'nin bu hamlesi, spor alanında daha etkin ve yönetilebilir bir yapı oluşturmaya yönelik bir strateji olarak değerlendirilmektedir.