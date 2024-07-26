Ticaret Bakanı Bolat, Gümrük Müdürleri ile Güvenlik ve Politika Toplantısı Düzenledi

Ticaret Bakanı'nın Gümrük Müdürleri ile Toplantısı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da gümrük müdürleriyle bir araya geldi. Bu toplantıda gümrüklerdeki güvenliğin önemi ve kurallara dayalı politikaların sürdürülmesi konuları gündeme geldi.

Toplantının Detayları

Bolat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde bakan yardımcısı ve genel müdürlerle birlikte tüm gümrük müdürlerini davet ettiğini belirtti. Bu buluşmanın verimli geçtiğini ve gümrüklerdeki faaliyetler hakkında yeni bilgiler edindiklerini ifade etti.

Alınan Kararlar ve Gelecek Hedefleri

Toplantıda, gümrük süreçlerinin etkinliğini artırmak, ticareti kolaylaştırmak ve kaçakçılıkla mücadele konularında atılabilecek adımlar üzerinde çok yönlü değerlendirmeler yapıldı. Bolat, bu bağlamda, Ticaret Bakanlığı olarak güvenliği öncelikli hedef haline getirdiklerini ve belirledikleri politikaları kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.