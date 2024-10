Ticaret Bakanı Bolat, İnovasyon ve Teknolojik Dönüşümün Önemi Üzerine Konuştu

Ticaret Bakanı Bolat'ın İnovasyon Haftası Konuşması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İnovasyon Haftası etkinliğinde yaptığı konuşmada, inovasyon ve teknolojik dönüşümün ülkenin üretim ile ihracat hedefleri açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

İhracatta Yüksek Teknoloji Başarısını Vurguladı

Bolat, "2012 yılından bu yana yüksek teknolojili ürün ihracatını iki katına çıkardık, orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatında ise 100 milyar dolar seviyesine yaklaşıyoruz," diyerek bu başarıyı gururla ifade etti.

Etkinliğin Ayrıntıları ve Katılımcılar

Bu yıl 11. kez düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası, Haliç Kongre Merkezi'nde "Out of the Box: Human, Culture, Model" temasıyla gerçekleştirildi. Önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşen İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni'nde Bakan Bolat, Türkiye'nin yenilikçi ruhunu ve girişimci kapasitesini vurguladı.

İnovasyonun Ekonomik Dönüşüme Katkısı

Bolat, global inovasyon endeksindeki başarıya dikkat çekerek, Bilişim sektörü'nde Türkiye'nin artık şampiyonlar liginde olduğunu, 2028 hedeflerinin ise yazılım ihracatında 7 milyar dolar olduğunu belirtti. Türkiye'nin teknolojik dönüşümünün ihracat potansiyelini artıracağının altını çizdi.

Sonuç ve Gelecek Hedefleri

Bakan Bolat, inovasyon odaklı büyümenin ve AR-GE yatırımlarının, Türkiye'yi hem bölgesel hem de küresel ölçekte bir cazibe merkezi haline getirecek temeller olduğuna inandığını ifade etti. Ülkenin inovatif firmalar açısından cazibe merkezi haline gelme çabalarının devam edeceğini belirtti.

Türkiye'nin ekonomisinin mevcut kırılganlıklarının en düşük seviyeye çekilmesi, yatırım ortamının geliştirilmesi ve ihracatın artırılması için gerekli dönüşümün sağlanmasının öncelikleri olduğuna dikkat çekti.

Bakan Bolat, Türk iş dünyasının ve halkının katkılarıyla kendi başarı hikayelerini yazdıklarını vurguladı ve Türkiye'nin gelecekte daha da güçlü bir inovasyon kapasitesine sahip olacağını söyledi.

Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) ev sahipliğinde bu yıl 11. kez düzenlenen Türkiye Innovation Week 2024, "Out of the Box: Human, Culture, Model" temasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. ​​​Etkinlik kapsamında düzenlenen İnovaLİG Şampiyonları Ödül Törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

