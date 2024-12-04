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Ticaret Bakanı Bolat, Türkmenistan'da İhracat Fuarına Katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aşkabat'ta düzenlenen fuarda, Türkiye-Türkmenistan ticaretini güçlendirme hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 15:41
Ticaret Bakanı Bolat, Türkmenistan'da İhracat Fuarına Katıldı

Ticaret Bakanı Bolat, Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen 11. Türkmen-Türk İhraç Ürünleri Fuarı'na katıldı. Fuarın, gıda, tekstil, otomotiv ve inşaat malzemeleri gibi sektörlerde işbirliğini artırmaya yönelik önemli fırsatlar sunacağını ifade etti.

Ticaret Hedefleri ve İşbirlikleri

Bolat, sosyal medya hesaplarından fuar kapsamında gerçekleştirilen görüşmelere dair bilgiler paylaşarak, dost ve kardeş ülke Türkmenistan ile ekonomik ilişkileri geliştirmek adına kararlılıkla çalıştıklarını belirtti. Hedeflerinin 5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmak olduğunu vurgulayarak, farklı sektörlerden firmaların katılımının bu hedefe ulaşmada önemli bir rol oynayacağını söyledi.

Görüşmeler ve Gelecek Stratejileri

Fuarın yanı sıra, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Ataguliyev ile bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Bolat, söz konusu görüşmede ikili ticaret hacmini artırmak için atılacak adımların yanı sıra Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın güncellenmesi süreçlerini de ele aldıklarını belirtti. Ayrıca, Türk firmalarının yürüttüğü müteahhitlik projeleri ve gelecekteki olası işbirliği alanları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Bolat, “Çok sayıda ihracatçı şirketimizin de iştirak ettiği fuarda, Türkiye olarak dost ve kardeş ülke Türkmenistan ile ortaklığımızı güçlendirmeye ve çeşitlendirmeye kararlıyız.” diyerek sözlerini tamamladı.

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