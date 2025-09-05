Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Rize'de 'Güçlü İttifak, Güçlü İstikrar' vurgusu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Rize'de önemli mesajlar verdi

STK ve iş insanlarıyla toplantıda gündem: istikrar, ekonomi ve takip süreci

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rize'de sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve iş insanlarıyla bir otelde düzenlenen programda konuştu. Bolat, ilçede yoğun bir program yürüterek verimli toplantılar yaptıklarını söyledi ve sahada halkla bir arada olmayı amaçladıklarını vurguladı.

Toplantılarda eleştiriler, sorunlar ve öneriler aldıklarını belirten Bolat, bu geri bildirimleri çalışmalarına yön verdiğini ifade etti. Rize'yi ilgilendiren tüm konularda değerlendirme ve öneri alındığını; kendi bakanlığının yetki alanındaki konularda görevlerini layıkıyla yerine getireceklerini, diğer bakanlıkları ilgilendiren hususları ise yazılı ve sözlü olarak aktaracaklarını söyledi.

Bolat, konuşmasında şu ifadeyi kullandı: "Şunu bilin ki Allah'a çok şükür halkını düşünen, milletini, devletini, ülkesini düşünen güçlü bir ittifak var. Güçlü bir hükümet, güçlü bir istikrar ve güçlü bir liderimiz var ve Türkiye dünyada parlayan bir yıldız olarak görülüyor."

AK kadroların 22,5 yıldır ülkeye kat ettiği gelişmelere dikkat çeken Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki dönemde ekonomik büyüme, istihdam, ihracat, üretim, turizm, savunma sanayi ve altyapıda kaydedilen ilerlemeleri özetledi. Vatandaşların hayat kalitesi ve satın alma gücündeki artışın hizmet ve eserlerle desteklendiğini belirtti.

Bolat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve ekibinin AK Parti ile Cumhur İttifakı'ndaki birlikteliğini takdirle karşıladığını ifade etti.

Geçmişten bugüne kriz yönetimi ve ekonomik hedefler

Bolat, geçmişteki siyasi istikrarsızlıklara dikkat çekerek, "2002'den önce her 2-2,5 yılda bir ekonomik kriz olurdu" hatırlatmasını yaptı ve 2002'den bu yana süren yönetim farkına vurgu yaparak, "2002'den bu yana 23 yılda AK Parti var" dedi. Ayrıca, geçmişte 78 yılda 58 hükümet değiştiğini belirtti.

Salgın, deprem, kuraklık gibi zorluklara rağmen yürütülen kriz yönetimi başarısını anlatan Bolat, "Yasakları, yoksulluğu, yolsuzlukları yani 'üç Y' ile mücadeleyi başardık" değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik rakamları paylaşan Bolat, 2020'de dünya ekonomisinin yüzde 10 küçüldüğünü, Türkiye'nin ise yüzde 1,8 büyüdüğünü; enflasyondaki yükselişin ardından yüzde 76'ya çıkan enflasyonu yüzde 32'lere düşürdüklerini ve yıl sonunda yüzde 30'un altına çekme hedefinde olduklarını söyledi.

Bolat ayrıca 2,5-3 yılda büyük depremlerin üstesinden gelindiğini, Rusya-Ukrayna krizinin yarattığı enerji ve gıda dalgalanmalarının da teğet geçtiğini belirtti ve bu süreçlerde Türkiye'nin uluslararası alanda takdir edildiğini sözlerine ekledi.

Bakan Bolat, toplantıların ardından Rize'ye ilişkin rapor ve notları takip edeceğini, ilgili diğer bakanlıklarla koordinasyon halinde mesajları ileteceğini bildirdi.