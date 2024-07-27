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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, UND Başkanı Şerafettin Aras ile Gümrük İşlemleri Üzerine Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, UND Başkanı Şerafettin Aras ile yaptığı görüşmede gümrük süreçlerinin hızlandırılmasını ve lojistik verimliliğin artırılmasını ele aldı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 11:12
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, UND Başkanı Şerafettin Aras ile Gümrük İşlemleri Üzerine Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, UND Başkanı ile Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Şerafettin Aras'ı kabul ederek sektörün önemli meselelerini gündeme getirdi.

Gümrük Süreçlerinin Hızlandırılması Üzerine Görüşmeler

Bolat, yapılan görüşmede gümrük işlemlerinin hızlandırılması, lojistik verimliliğin artırılması ve nakliyecilerin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelinmesi için atılacak adımların önemine vurgu yaptı.

Sektörün İhtiyaçları ve Uluslararası Rekabet Gücü

Taşımacılık sektörünün mevcut durumu hakkında kapsamlı değerlendirmeler yaptıklarını belirten Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak, sektörümüzün gelişimini destekleyecek çözümler üzerinde sürekli çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya Üzerinden Paylaştı

Bolat, kabule ilişkin düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaşarak, nakliye sektörünün ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydetti.

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