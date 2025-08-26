DOLAR
Ticaret Bakanlığı'ndan Ataşehir'de 'domateslerin çöpe dökülmesi' denetimi — 20 bin 897 kg, 1700 kg imha

Ticaret Bakanlığı, Ataşehir'de görüntüleri paylaşılan domateslerle ilgili denetim yapıldığını, 22-26 Ağustos giriş kayıtlarında 20 bin 897 kg olduğunu ve 1700 kg'nın imha edildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 22:11
Ticaret Bakanlığı'ndan Ataşehir'de domates denetimi

Bakanlık, sosyal medyadaki görüntüler üzerine inceleme başlattı

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada yer alan 'domateslerin kasalarıyla birlikte çöpe dökülmesi' görüntüleri üzerine ilgili markette denetim gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerinin görüntülere ilişkin Ataşehir ilçesinde faaliyet gösteren market işletmesinde inceleme yürüttüğü belirtildi.

Denetim sonucunda, görüntülerde yer alan ürünlerin halen reyonda salçalık sosluk domates olarak satışta olduğu tespit edildi. Firma kayıtlarının incelenmesiyle, 22-26 Ağustos tarihlerinde işletmeye 20 bin 897 kilogram domates girişinin yapıldığı, bunun 1700 kilogramlık kısmının satış özelliğini yitirdiği için firma tarafından imha edildiği bildirildi.

Paylaşımda, imha işlemlerine ilişkin tutanak ve faturaların denetim ekiplerine teslim edildiği vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca tüketici haklarının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam ettiği ve hiçbir haksız veya usulsüz ticari faaliyete geçit verilmeyeceği konusunda kararlılık ifade edildi.

