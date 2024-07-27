Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ticaret Bakanlığı'ndan İhracatta Yeşil Dönüşüm Destek Paketi

30 Temmuz'da açıklanacak yeni destek paketi, ihracatçıların sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 10:27
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 10:27
Ticaret Bakanlığı'ndan İhracatta Yeşil Dönüşüm Destek Paketi

Yeşil Dönüşüm İçin Yeni Destek Paketi

Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların küresel pazarlarda sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekillenen ticaret kurallarına hızla uyum sağlamaları için önemli bir adım atıyor. 30 Temmuz'da açıklanacak olan Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği, "Responsible® Programı" adı altında yürütülecek.

İhracatın Geleceği İçin Stratejik Proje

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık, ülke ihracatının belkemiği olan projeleri hayata geçirerek, ekonomik istikrarı korumayı hedefliyor. Bu yeni destek paketi, Türkiye'nin en önemli ticari partneri olan Avrupa Birliği (AB) ile birlikte, ihracatçıların sürdürülebilir ticaret kurallarına uyumunu hızlandıracak.

Programın Tanıtımı 30 Temmuz'da Yapılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat öncülüğünde gerçekleştirilecek "Responsible® Programı Lansmanı" etkinliği ile projenin detayları kamuoyuyla paylaşılacak. Bu organizasyon, ihracatçı firmalara, giderek önem kazanan çevresel kriterlere uygun stratejiler geliştirmelerinin yolunu açacak.

Yeşil Mutabakat uyarınca, ihracatçıların bu tür projeleri benimseyerek pazar kaybı yaşamadan, küresel ticaret sahnesinde rekabet avantajı elde etmeleri bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Faiz indirimi için tarih verildi! Ekonomiyi kasıp kavuracak: ABD'li banka duyurdu

Ayda 15 bin TL burs duyurusu! Başvuran öğrenciler alıyor: YKS'ye girenler dikkat!

Çıtır çıtır böreğin sırrı verildi! Asla hamur gibi olmayacak!

Vadeli hesapta parası olanlar yaşadı! Mevduat faizleri değişti: Artık böyle uygulanacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Emekliye ek sosyal destek indirimli hizmet dönemi başlıyor!

Hiç evi olmayanlar başvuruya koşacak! Taksit sabit taksitle konut fırsatı!

Tüm Türkiye'deki emeklilere müjdelendi! ÖTV kaldırıldı: Otomobilde yarı fiyat dönemi!

Bakanlığa 771 personel alımı! KPSS şartı kaldırıldı: Yüksek maaş geldi!

Market alışverişini bu kartla yapan yaşadı! Alışverişin 400 TL'si bedava!

Banka tüm müşterilerine duyurdu! 1500 TL geri ödeme yapacak: Hesaplarınıza bakın!

Bankalar yeni masraf çıkardı! Tüm Türkiye'de uygulanacak: O para hesaptan kesilecek!

Çıtır çıtır böreğin sırrı verildi! Asla hamur gibi olmayacak!

SUV otomobil 561 bin TL'ye düştü! Üstelik sıfır: Piyasayı sallayacak model!

Vadeli hesapta parası olanlar yaşadı! Mevduat faizleri değişti: Artık böyle uygulanacak!

Faiz indirimi için tarih verildi! Ekonomiyi kasıp kavuracak: ABD'li banka duyurdu

Ayda 15 bin TL burs duyurusu! Başvuran öğrenciler alıyor: YKS'ye girenler dikkat!