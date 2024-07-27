Ticaret Bakanlığı'ndan İhracatta Yeşil Dönüşüm Destek Paketi

Yeşil Dönüşüm İçin Yeni Destek Paketi

Ticaret Bakanlığı, ihracatçıların küresel pazarlarda sürdürülebilirlik ekseninde yeniden şekillenen ticaret kurallarına hızla uyum sağlamaları için önemli bir adım atıyor. 30 Temmuz'da açıklanacak olan Yeşil Mutabakata Uyum Projesi Desteği, "Responsible® Programı" adı altında yürütülecek.

İhracatın Geleceği İçin Stratejik Proje

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık, ülke ihracatının belkemiği olan projeleri hayata geçirerek, ekonomik istikrarı korumayı hedefliyor. Bu yeni destek paketi, Türkiye'nin en önemli ticari partneri olan Avrupa Birliği (AB) ile birlikte, ihracatçıların sürdürülebilir ticaret kurallarına uyumunu hızlandıracak.

Programın Tanıtımı 30 Temmuz'da Yapılacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat öncülüğünde gerçekleştirilecek "Responsible® Programı Lansmanı" etkinliği ile projenin detayları kamuoyuyla paylaşılacak. Bu organizasyon, ihracatçı firmalara, giderek önem kazanan çevresel kriterlere uygun stratejiler geliştirmelerinin yolunu açacak.

Yeşil Mutabakat uyarınca, ihracatçıların bu tür projeleri benimseyerek pazar kaybı yaşamadan, küresel ticaret sahnesinde rekabet avantajı elde etmeleri bekleniyor.