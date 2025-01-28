Ticaret Bakanlığı, Yangın Malzemeleri Üzerinde Ülke Genelinde Denetim Gerçekleştirdi

Ticaret Bakanlığı'ndan Yangın Malzemeleri Denetimi

Ticaret Bakanlığı, ülke genelinde yangın malzemeleri üzerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 395 işletmede toplam 5.154 ürün incelendi.

Denetim Detayları

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı 81 Ticaret İl Müdürlüğü, 27 Ocak'ta denetim faaliyetlerini başlattı. Bu denetim, işletme bulunmayan 4 il dışında, 77 ilde gerçekleştirildi.

Sonuçlar ve Haksız Fiyat Değerlendirmesi

Denetim süreçleri sonucunda, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edilmesi öngörülen işletme sayısı 351 olarak belirlendi. Bu işletmelerden savunma isteneceği aktarıldı.