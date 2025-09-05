Ticaret Borsalarında 12 Ayda 649 bin 432 Ton Fındık İşlemi

Ticaret borsalarında 12 aylık fındık hareketi açıklandı

Giresun Ticaret Borsası verileri: 21 borsada yüz binlerce ton satış

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2024 Ağustos ile 2025 Temmuz ayları arasındaki 12 aylık dönemde borsalarda 649 bin 432 ton fındık satıldı.

En fazla işlem 133 bin 593 ton ile Sakarya'da yapıldı. Bu kenti 131 bin 857 ton ile Ordu, 111 bin 299 ton ile Giresun, 105 bin 420 ton ile Düzce ve Bolu takip etti.