Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi 2024'te Yükselişte

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), 2024'ün 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3, yıllık bazda nominal olarak yüzde 37,6 artış gösterdi. Ancak,

reel olarak yıllık bazda yüzde 6,2 bir düşüş yaşandı.

TCMB Verileri Ortaya Çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan TGFE verilerine göre, Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi 2024'ün 4. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 oranında artış gösterdi. Yıllık bazda ise nominal artış yüzde 37,6 olarak kaydedilirken, reel bazda yüzde 6,2 azalma gözlemlendi.

Dükkan ve Ofis Fiyat Endeksinde Durum

Bu çeyrekte, Türkiye genelinde Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,7 yükseldi. Ancak, bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 38,4 artışa rağmen, reel olarak yüzde 5,6 geriledi.

Ofis Fiyat Endeksi ise, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5 artarken, geçen yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 33,6 yükselmesine karşın reel olarak yüzde 8,9 azalma görüldü.

Büyük Şehirlerdeki Değişim

Üç büyük şehirde, 2024'ün 4. çeyreğinde TGFE değişimi aşağıdaki gibi gerçekleşti:

İstanbul'da endeks, bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,3 arttı.

arttı. Ankara'da yüzde 4,5 yükseliş kaydedildi.

yükseliş kaydedildi. İzmir’de ise yüzde 7,6 artış yaşandı.

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise, İstanbul’da yüzde 28,4, Ankara’da yüzde 41,7 ve İzmir’de yüzde 37,2 oranında artışlar gözlemlendi.