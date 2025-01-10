TİGEM 69 Ziraat Mühendisi Alımı Yapacak!

TİGEM, 69 sözleşmeli ziraat mühendisi alım ilanını Resmi Gazete'de duyurdu. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 08:57
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 08:57
TİGEM 69 Ziraat Mühendisi Alımı Yapacak!

TİGEM, 69 Sözleşmeli Ziraat Mühendisi Alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 69 sözleşmeli ziraat mühendisi alımı için ilan yayınladı. İlgili duyuru, Resmi Gazete'de yer aldı. Bu alım, TİGEM'in taşra teşkilatında gerçekleştirilecek.

Başvuru Süreci ve Sınav Tarihleri

Başvurular, 19 Ocak tarihine kadar e-Devlet ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı üzerinden alınabilecek. Adaylar, giriş sınavının yazılı aşamasına 23 Şubat Pazar günü Ankara'da katılacaklar.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, daha sonra sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınavın tarihi, yeri ve saati hakkında detaylar, TİGEM'in resmi internet sitesinde (www.tigem.gov.tr) ayrıca duyurulacak.

Bu fırsat, ziraat mühendisliği alanındaki kariyerini ilerletmek isteyenler için önemli bir adım niteliği taşıyor. İlgilenen adayların belirtilen tarihlere dikkat etmeleri önemle tavsiye edilir.

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