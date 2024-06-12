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TOKİ 10 bin TL taksitle konut satıyor! Hiç evi olmayanlara talih kuşu kondu

TOKİ, ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir kampanya başlattı. Her ay sadece 10.000 TL taksit ödeyerek hayalinizdeki sıfır daireye kavuşma imkanı sunuyor.

Yayın Tarihi: 12.06.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 09:10
TOKİ 10 bin TL taksitle konut satıyor! Hiç evi olmayanlara talih kuşu kondu

TOKİ'nin uygun fiyatlı konut kampanyaları, vatandaşların yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Her ay farklı projelerle ev sahibi olmak isteyenlere umut olan TOKİ, yeni kampanyasında ayda 10.446 TL taksit imkanıyla konut sahibi olma fırsatı sunuyor. 2+1 ve 3+1 konut seçenekleri, cazip fiyatlarla alıcılarını bekliyor. 120 ay vade ile sunulan bu fırsatlar, yüzde 25 peşinatla ev hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. TOKİ'nin bu yeni konut projeleri hangi şehirlerde geçerli ve konut sahibi olmanın şartları neler, tüm detaylar haberimizde sizleri bekliyor.

Ankara Beypazarı'nda TOKİ'den Yeni Bir Yaşam Başlıyor

TOKİ, Ankara'nın tarihi Beypazarı ilçesinde hayata geçirdiği yeni konut projesinin kura çekiliş tarihlerini duyurdu. Toplamda 113 adet konut, kura yöntemi ile sahiplerini bulacak. TOKİ'nin açıklamasına göre bu proje, ev sahibi olmayı hayal edenler için kaçırılmayacak bir fırsatı temsil ediyor.

Uygun ödeme koşulları ve cazip fiyatlarla öne çıkan bu yeni TOKİ projesi, aynı zamanda modern ve rahat yaşam alanları vaat ediyor. Yalnızca %25 peşinatla, 120 ay vade fırsatıyla ev sahibi olmak artık hayal değil.

toki konut

TOKİ'den Ankara Beypazarı'nda Ev Sahibi Olma Kolaylığı

TOKİ'nin Ankara Beypazarı'ndaki yeni projesi, ev sahibi olmak isteyenlere kira gibi ödeme koşullarıyla cazip bir seçenek sunuyor. Ayda 10.446 TL taksitle 2+1 dairelerin kapıları açılıyor. Ankara Beypazarı TOKİ Konut Projesi için başvuru süreci ve gerekli bilgiler şöyle sıralanıyor:

  •   Toplam Konut: 113
  •   Satış Şekli: Kura
  •   Başvuru Dönemi: 3 - 14 Haziran 2024 (E-devlet üzerinden başvurular 13 Haziran 2024'te sona erecek)
  •   Başvuru Ücreti: 2.000 TL
  •   Başvuru İçin Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Ankara Beypazarı Şubesi
  •   Satışa Sunulacak Daire Tipleri: 2+1 ve 3+1

Başvurular, Ziraat Bankası'nın Ankara Beypazarı şubesinden gerçekleştirilecek. Katılım ücretinin yatırılmasının ardından banka onayı ile başvuru süreci tamamlanacak ve kura çekilişi için adımlar atılacak.

Ankara Beypazarı'nda TOKİ Kura Heyecanı: Tarih Belli Oldu

TOKİ'nin merakla beklenen Ankara Beypazarı konut projesinde kura çekilişi 26 Haziran'da gerçekleştirilecek. Şanslı isimlerin belirleneceği bu kurada, kazananlar yalnızca %25 peşinat ödeyerek, kalan konut bedelini 120 ay vade ile taksitlendirebilecekler.

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TOKİ 10 bin TL taksitle konut satıyor! Hiç evi olmayanlara talih kuşu kondu

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