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Toyota gemileri yaktı! 5 yıl söz verene o model sadece 744 bin TL!

Böyle bir fırsat bir daha gelmez! 744 bin TL'ye sıfır araç! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.05.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 09:30
Toyota gemileri yaktı! 5 yıl söz verene o model sadece 744 bin TL!

Araç sahibi olmak isteyenlere müjde! Toyota büyük kampanyasını başlattı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOYOTA SIFIR ARAÇ KAMPANYASI

Son dönemlerde hem sıfır hem ikinci el araç fiyatları fahiş şekilde artmaya devam ederken ÖTV muafiyet kampanyaları da yoğun ilgi görüyor. ÖTV muafiyeti ile birlikte araç fiyatları neredeyse yarı yarıya düşüyor. ÖTV muafiyet kampanyalarından faydalanabilmek için satın alacak kişinin yüzde 90 ve üstünde bir engele sahip olması ve bunu sağlık raporuyla ispatlayabilmesi gerekiyor. 

toyota corolla ötv kampanyası

ÖTV muafiyeti beş senelik olarak uygulanıyor ve bu süreçte bir daha bu kampanyadan faydalanılamıyor. ÖTV muafiyeti yalnızca 1 milyon 591 bin 200 TL'yi geçmeyen araçlar için uygulanıyor. Aynı zamanda araç sahipleri araçlarını 5 sene boyunca satamıyor. Güncel olarak 1 milyon 346 bin 500 TL başlangıç fiyatıyla satılan Toyota Corolla ÖTV kampanyasıyla birlikte 744 bin TL'ye kadar düşüyor. 

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