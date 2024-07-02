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Toyota indirimin kralını yaptı! Sıfır otomobilde 213 bin TL'lik büyük indirim bayram ettirecek!

Toyota, Yenilenen Corolla ve Cross Hybrid SUV modeli ile araba almak isteyenleri çılgına çevirdi! İşte indirimli fiyatlar...

Yayın Tarihi: 02.07.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 13:42
Toyota indirimin kralını yaptı! Sıfır otomobilde 213 bin TL'lik büyük indirim bayram ettirecek!

Türkiye otomobil pazarında hareketlilik devam ediyor. Toyota, yenilenen Corolla ve Cross Hybrid SUV modelleri için çarpıcı kampanya fırsatları sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın sıfır Corolla modelleri, Fiat'ın Egea Sedan Easy donanım versiyonlarından bile daha uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

Özellikle Toyota Yenilenen Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyonu, kampanya kapsamında oldukça cazip bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülüyor. Ayrıca Cross Hybrid SUV modelinde de çeşitli versiyonlarda önemli indirimler mevcut.

toyota corolla

Fiat'ın Egea Sedan Easy donanım modelleriyle rekabet eden Toyota, bu kampanya ile hem performansı hem de fiyatıyla dikkatleri çekiyor. Detaylı fiyat listesi ve kampanya şartlarıyla ilgili bilgiler ise Toyota bayilerinde ve resmi web sitesinde bulunabilir.

Otomobil tutkunları için büyük bir fırsat sunan bu kampanya, Toyota'nın Türkiye pazarındaki rekabet gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Kampanya süresince, Toyota'nın yeni modellerine sahip olmak isteyenler için ideal bir zaman dilimi olabilir.

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