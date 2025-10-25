TPAO AR-GE Merkezi, Türkiye'nin Enerji Bağımsızlığında Kritik Rol

TPAO AR-GE Merkezi, Türkiye'nin kamu sermayeli ilk AR-GE Merkezi olarak petrol ve doğal gaz analizleriyle enerji bağımsızlığına katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 12:18
Yerli imkanlarla yüksek standartlı analizler

Türkiye'nin kamu sermayeli ilk AR-GE Merkezi olan TPAO AR-GE Merkezi, enerjide tam bağımsızlık hedefinde önemli bir misyon üstleniyor. Merkez, sahadan gelen petrol ve doğal gaz örneklerinin ilk analizlerinin yapıldığı ve keşif süreçlerinin hızlandığı merkez konumunda bulunuyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya paylaşımında merkezle ilgili yayımladığı videoda, "Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefiyle yürüdüğümüz bu yolda, TPAO AR-GE Merkezimiz petrol ve doğal gaz keşiflerinde kritik bir rol üstleniyor. Petrol ve doğal gaz jeolojisi ve teknolojileri alanında, Türkiye'nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu analizleri en yüksek standartlarda yerli imkanlarla gerçekleştiriyoruz. Rezervuarların dilini çözüyor, enerji bağımsızlığımıza güç katıyoruz" ifadelerini kullandı.

TPAO AR-GE Merkezi Daire Başkan Yardımcısı Aksel Tuğba Türkecan, merkezde yürütülen çalışmaları anlatarak, petrol jeolojisi ve petrol teknolojisi alanında ihtiyaç duyulan tüm analizlerin en yüksek teknolojiyle merkezde gerçekleştirildiğini belirtti. Türkecan ayrıca, "Birçok dev petrol şirketi kendi analizlerini dışarıdan danışmanlık hizmeti olarak alıyor ama biz ihtiyacımız olan tüm analizleri, merkezimizde gerçekleştirebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi Candan Kızılırmak, merkez olarak yerin yüzlerce hatta binlerce metre derinliklerindeki rezervuarların dilini anlamaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Yerin derinliklerinden gelen bu kayaç, petrol, su ve gaz numunelerini, dünya çapında kullanılan cihazlar ve akredite yöntemlerle analiz ederek yer altının karakterizasyonunu sağlıyoruz." dedi.

Jeoloji Mühendisi Hasan Çağlar Üstün ise yürütülen analizlerin bazılarını sadece TPAO AR-GE Merkezi'nde yapılabildiğine dikkat çekerek, "Bu da bizi, bu alanda tek adres haline getiriyor." açıklamasında bulundu.

Merkez, ayrıca bünyesindeki Kuyu Kontrolü Eğitim Merkezi ile sondaj güvenliğini artıracak nitelikli uzmanlar yetiştiriyor. Eğitim merkezinde gerçeğe yakın koşullarda eğitim imkânı sunan bir simülatör kullanılıyor; böylece alınan teorik eğitimler uygulamaya dönüştürülüyor.

Türkiye'nin kamu sermayeli ilk AR-GE Merkezi olarak faaliyet gösteren TPAO AR-GE Merkezi, enerji bağımsızlığı yolunda kritik bir rol üstleniyor. Sahadan gelen örnekler, ilk olarak TPAO AR-GE Merkezi'nde analiz ediliyor ve keşfin kapısını aralıyor.

