Trabzon'da Mezgit ve İstavritin Kilogramı 100 Lira

Trabzon'da Balık Fiyatları Yükseliyor

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde balıkçı tezgahlarında mezgit ve istavrit kilogramı 100 liradan alıcı buluyor. Son günlerde balık çeşidinin zenginliği dikkat çekmektedir.

Çeşitlilik ve Fiyatlar

Tezgahlarda hamsi, palamut, alabalık, barbun, somon, levrek, çipura ve daha pek çok çeşit satışa sunuluyor. Balıkçı Aziz Özsandıkçı, balık çeşitlerinin bol olduğunu belirterek, levreğin 300, mezgit ve istavritin ise 100-150 lira arasında değişen fiyatlardan satıldığını aktardı.

Vatandaşların balığa olan ilgisinden memnun olduklarını dile getiren Özsandıkçı, "Bir kilogram istavritle bir ailenin oldukça makul bir fiyatla doyabileceğini" ifade etti.

Fiyatlarda Değişkenlik

Tezgahlardaki balık çeşitliliği dikkat çekerken, balık fiyatlarının boyutuna göre değişiklik gösterdiği de vurgulandı. Kadir Pınar, mezgit ve istavrit gibi balıklara olan ilgiyi destekleyerek, "En uygun fiyatlı yiyeceğin balık olduğunu" belirtti.