Trabzon iş dünyası 18 ülkeyle çevrim içi ikili iş görüşmesinde buluştu

Karadeniz Çoklu Sektör Uluslararası İkili İş Görüşmeleri çevrim içi yapıldı

Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında çevrim içi düzenlenen Karadeniz Çoklu Sektör Uluslararası İkili İş Görüşmeleri etkinliğinde Trabzon iş dünyası, 18 ülkeden iş insanlarıyla buluştu ve 80'den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Etkinlik, Avrupa Birliği ülkeleri dahil olmak üzere toplam 55 ülkede yayınlandı. Bulgaristan, Yunanistan, Birleşik Krallık, Güney Kore, Nijerya, Litvanya, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Romanya, Gürcistan, Kuzey Makedonya, İtalya, Sırbistan, Polonya, Ukrayna, Hindistan ve Estonya'dan firmalar etkinliğe katıldı.

Sektörler: Web tasarımı ve geliştirme, bilgi teknolojileri ve dijital hizmetler, enerji ve çevre teknolojileri, gıda, tarım ve su ürünleri, yapay zeka ve makine öğrenimi, bilgi teknolojileri danışmanlığı ve sistem entegrasyonu, gemi inşası ve denizcilik teknolojileri, çevresel izleme sistemleri, turizm, konaklama, makine, metal ve metal işleme, ambalaj, kimya ve plastik, inşaat, yapı malzemeleri ve madencilik, mobilya, tekstil, ev tekstili ve ayakkabı sektörlerinden firmalar çevrim içi iş görüşmelerinde yer aldı.

Etkinlik, Trabzonlu firmalara uluslararası iş bağlantıları kurma, yeni pazar arayışları ve sektörel işbirlikleri geliştirme fırsatı sundu.

AVRUPA İŞLETMELER AĞI PROJESİ KAPSAMINDA ÇEVRİMİÇİ OLARAK DÜZENLENEN KARADENİZ ÇOKLU SEKTÖR ULUSLARARASI İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA TRABZON'DA İŞ İNSANLARI 18 ÜLKEDEN İŞ İNSANLARIYLA BULUŞTU, 80’DEN FAZLA İKİLİ İŞ GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ.