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Trakya'da Hibrit Yerli Ayçiçeği Tohumu 600 Bin Dekar Alanda Ekilecek

Trakya'da, hibrit yerli ayçiçeği tohumunun 2025'te 600 bin dekarlık alanda ekilmesi hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 17:26
Trakya'da Hibrit Yerli Ayçiçeği Tohumu 600 Bin Dekar Alanda Ekilecek

Trakya Hibrit Ayçiçeği Tohumu İle Tarımda Yeni Bir Dönem Başlıyor

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından yürütülen projeler sonucunda, Trakya'da üretilen hibrit ayçiçeği tohumu önümüzdeki yıl 600 bin dekarlık alanda ekilecek. Bu hedef, Edirne İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantısında TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından açıklandı.

Yerli Tohum Üretimi Üzerine Yapılan Çalışmalar

Mahmut Şahin, son 7 yıldır bölgedeki tohumculuk sektörünü geliştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. TRAKYAKA'nın koordinasyonu ile üniversiteler, araştırma enstitüleri, ticaret odaları ve sektör temsilcilerinin ortak çalışmaları sonucunda yerli ayçiçeği tohumlarının üretimi gerçekleştirildi.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki üreticiler, hibrit ayçiçeği tohumunun geliştirilmesi için önemli emekler harcadı. Şahin, üretim sürecinde yerli tohumun, önce Trakya’da, ardından Marmara ve Türkiye genelindeki 22 ilde ekildiğini belirtti. Hedef, bu sayıyı 2025 yılına kadar 33 ile çıkarmak.

Gelecek Hedefleri ve Destek Beklentileri

Bu yıl Trakya'da hibrit yerli ayçiçeği tohumunun 300 bin dekarlık alanda ekildiğini söyleyen Şahin, önümüzdeki yıl bu rakamın 600 bin dekara ulaşmasını beklediklerini de dile getirdi. Çiftçilere daha fazla destek verilmesi gerektiğinin altını çizen Şahin, yerli tohumun tüm Türkiye'deki çiftçiler tarafından ekilmesini amaçladıklarını vurguladı.

Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ise TRAKYAKA'nın gerçekleştirdiği projelerin hem bölgede hem de ülke genelinde önemli katkılar sağladığını ifade etti. Gegeoğlu, üreticileri ve yerli üretimi destekleyen projelere her zaman destek vereceklerini dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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