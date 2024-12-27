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Tren Garlarında Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, tren gar ve istasyonlarında ücretsiz internet hizmetinin hayata geçirileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 14:37
Tren Garlarında Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Ücretsiz İnternet Müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tren gar ve istasyonlarında ücretsiz internet hizmeti sunacaklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Pilot uygulama sonuçlarının ardından bu hizmeti tüm gar ve istasyonlarımızda yaygınlaştırmayı hedefliyoruz," ifadesini kullandı.

Dijitalleşme Vizyonu ve TCDD Wi-Fi Projesi

Bakan Uraloğlu, yapılan yazılı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bünyesinde dijitalleşme vizyonu doğrultusunda önemli bir adım atıldığını belirtti. TCDD Wi-Fi Projesi kapsamında gar ve istasyonlarda ücretsiz ve sınırsız internet erişiminin sağlanacağı müjdesini verdi. Projenin ilk etapta Ankara ve Eryaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) garlarında pilot olarak uygulanacağı belirtiliyor.

Bekleme Süreleri Daha Konforlu Hale Gelecek

Uraloğlu, vatandaşların bu altyapı sayesinde güvenli ve hızlı internet erişimine kavuşacağına dikkat çekerek, "Pilot uygulama sonuçlarının ardından bu hizmeti tüm gar ve istasyonlarımızda yaygınlaştırmayı hedefliyoruz," değerlendirmesini yaptı.

Uygulamanın ayrıca Konya, Karaman, Eskişehir, Bilecik, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Halkalı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas garlarında da devreye alınacağı vurgulandı. Uraloğlu, yolcular ve ziyaretçilerin hızlı ve güvenli internet bağlantısıyla işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebileceğini kaydetti.

Dijitalleşme ve Ulaşımın Modernizasyonu

"Bu uygulama ile garlarımızda bekleme sürelerini daha konforlu hale getirerek yolcularımızın bu alanlarda verimli vakit geçirmelerini amaçlıyoruz," diyen Uraloğlu, dijitalleşen dünyaya ayak uydurmanın önemine işaret etti. Uraloğlu, projenin Türkiye'nin dijitalleşme ve insan odaklı ulaşım stratejisine önemli katkılar sağlayacağını, bilgiye erişim imkânlarını artırarak vatandaşların dijital haklarını güçlendireceğini vurguladı.

"Bizim için önemli olan, vatandaşlarımızın her alanda en iyi hizmete ulaşmasını sağlamak. TCDD Wi-Fi Projesi, bu hedefler doğrultusunda atılmış stratejik bir adımdır. Projemizin yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı hızla sürdüreceğiz," ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

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