Trump: Intel'den 'sıfır ödeme'yle 11 milyar dolar kazanç, ABD yüzde 10 hisse aldı

Trump, Intel hissesi için 'sıfır ödeme' yapıldığını ve bunun ülkeye yaklaşık 11 milyar dolar katkı sağladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 17:29
ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin yarı iletken üreticisi Intel'in yüzde 10 hissesine ilişkin açıklama yaparak, ülkeye ödeme yapılmadan yaklaşık 11 milyar dolar kazanç sağlandığını söyledi.

Trump, bu paylaşımı ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social'daki hesabından yaptı ve anlaşmayla ilgili memnuniyetini dile getirdi.

'Intel için sıfır ödeme yaptım, değeri yaklaşık 11 milyar dolar. Hepsi ABD'ye gidiyor.' ifadelerini kullanan Trump, bu tür anlaşmalardan memnun olmayanları eleştirdi ve ABD için benzer adımları sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Anlaşmanın detayları

Trump, anlaşmayı Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile müzakere ettiğini aktardı. Yönetimin geçen hafta duyurduğu kararda, ABD'nin Intel'in yüzde 10 hissesini aldığı belirtilmişti; şirket içi açıklamada ise bu oranın %9,9 olduğu kaydedildi.

Resmi açıklamaya göre hükümet, Intel hisselerine 8,9 milyar dolar tutarında yatırım yapacak. Hisselerin 433,3 milyon adeti, hisse başına 20,47 dolar fiyatla satın alındı ve bunun şirket hisselerinin %9,9'una denk geldiği bildirildi.

Finansman ve hükümet desteği

Açıklamada, hükümetin hisselerinin finanse edilmesinde daha önce Intel'e yerli yarı iletken üretimini artırmak amacıyla tahsis edilen ancak henüz ödenmemiş 5,7 milyar dolar tutarındaki hibe ile şirkete tahsis edilen 3,2 milyar dolar'ın kullanılacağı belirtildi. Bu fonların, CHIPS ve Bilim Yasası kapsamında ayrıldığı ifade edildi.

Intel'in değerlendirmesi

Intel cephesi, Trump yönetimiyle teknoloji ve üretimdeki liderliği hızlandırmak için 'tarihi' bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Şirketin bildiriminde, anlaşma şartlarının hem Intel hem de ülke için stratejik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Trump ayrıca, bu tür kazançlı anlaşmalar yapan şirketlere destek olacağını belirterek, 'Hisse senedi fiyatlarının yükselmesini, ABD'yi daha zengin hale getirmesini görmek hoşuma gidiyor.' dedi.

