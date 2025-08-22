Trump'tan İthal Mobilyalara Tarife Soruşturması: 50 Günte Karar

Başkan Trump, Truth Social hesabından süreci duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ithal mobilyalara yönelik bir tarife soruşturması yürütüldüğünü açıkladı. Trump, konuya ilişkin paylaşımını Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptı.

Paylaşımında, ABD'ye giren mobilyalarla ilgili büyük bir tarife soruşturması yürütüldüğünü duyuran Trump, "50 gün içinde bu soruşturma tamamlanacak ve diğer ülkelerden ABD'ye gelen mobilyalar henüz belirlenmemiş bir oranda gümrük vergisine tabi tutulacak." ifadelerini kullandı.

Trump, bu önlemin mobilya sektörünü North Carolina, South Carolina, Michigan ve ABD'nin tüm eyaletlerine "geri getireceğini" belirtti.