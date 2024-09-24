TÜBA Başkanı Şeker, BM Gelecek Zirvesi'nde Önemli Konulara Değindi

TÜBA Başkanının Önemli Mesajları

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Birleşmiş Milletler (BM) Gelecek Zirvesi'nde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Zirvede, sosyal medya kullanımının getirdiği sorunlar ve uluslararası düzeyde işbirliği sağlanması gerektiği belirtildi.

BM Zirvesi ve Katılımcılar

New York'ta gerçekleşen zirve, "Daha İyi Bir Yarın İçin Çok Taraflı Çözümler" temasıyla düzenlendi. Zirvenin oturumuna, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio başkanlık ederken, diğer katılımcılar arasında Fiji Cumhurbaşkanı Ratu Wiliame Maivalili Katonivere ve Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa gibi birçok üst düzey devlet yetkilisi yer aldı.

Uluslararası Barış ve Güvenlik

Toplantıda, barışın sağlanması için çok taraflı çözümlerin gerekliliği vurgulandı. Teknolojik gelişmeler ve terörizm gibi yeni tehditlerin güvenlik üzerindeki etkileri üzerinde duruldu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise "Yeni Bir Barış Gündemi" başlıklı raporunda, küresel dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin Rolü ve Bilim Diplomasisi

Prof. Dr. Şeker, Türkiye'nin uluslararası işbirliklerinde kritik bir rol oynadığını belirterek, "TÜBA'nın bilim diplomasisi çalışmaları, uluslararası barış ve işbirliğinin güçlendirilmesi açısından değerlidir" açıklamasında bulundu. Ayrıca, sosyal medyanın yanlış kullanımlarının toplum üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, ülkelerin acil ortak mevzuat geliştirmesinin önemini vurguladı.

Küresel Belgelere Değindi

Zirve sırasında, "Küresel Dijital Anlaşma ve Gelecek Nesiller Deklarasyonu" gibi önemli belgeler de masaya yatırıldı. Bu belgeler, uluslararası topluluğun öncelikli meseleleri üzerine yoğunlaşarak, kolektif çözümler geliştirilmesini teşvik ediyor.