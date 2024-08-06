TÜBİTAK 38 Yeni Personel Alımı Yapacak

TÜBİTAK Personel Alım Duyurusu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 38 yeni personel almayı planlıyor. Alım ile ilgili detaylar, resmi duyuruda yer alan bilgilere göre şu şekildedir.

Aday Olabilecek Pozisyonlar

TÜBİTAK bünyesinde çalışacak personel, çeşitli pozisyonlar için istihdam edilecek. Bu pozisyonlar arasında:

Deniz Ulaştırma ve İşletme Teknikeri - Vardiya Zabiti

Kamarot

Gemi Yağcısı

Araştırmacı

AR-GE Proje Teknisyeni

Görev Yerleri

Alınacak personel, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) gibi önemli kuruluşlarda görev alacak.

Başvuru Süreci

Personel alımıyla ilgili şartlar ve süreçler TÜBİTAK resmi web sitesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu resmi web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Gemi adamı pozisyonu için başvuruların son tarihi 12 Ağustos, diğer pozisyonlar için ise 27 Ağustos olarak belirlenmiştir.