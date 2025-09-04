DOLAR
TÜFE Ağustos'ta Aylık %2,47 Arttı

TÜİK verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE, ağustosta aylık %2,47 arttı; gıda ve alkolsüz içeceklerde artış %4,44 oldu.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 16:26
TÜİK: Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı göstergeler açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) göstergelerini açıkladı. Buna göre genel TÜFE, ağustosta bir önceki aya göre %2,47 arttı.

Alt kırılımlara bakıldığında, işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE aylık bazda %2,2 yükseldi. Öte yandan, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE %1,84 artış gösterdi.

Endeksin bileşenlerinde aylık değişimler ise şöyle gerçekleşti: enerjide %0,64, gıda ve alkolsüz içeceklerde %4,44, enerji ve gıda dışı mallarda %1,37 ve hizmette %2,73 artış kaydedildi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE göstergelerinin aylık değişimi (Ağustos, %)

Genel TÜFE: %2,47

İşlenmemiş gıda, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE: %2,2

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE: %1,84

Enerji: %0,64

Gıda ve alkolsüz içecekler: %4,44

Enerji ve gıda dışı mallar: %1,37

Hizmet: %2,73

