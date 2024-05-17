TÜİK bu yılın ilk çeyreğindeki işsizlik rakamlarını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreği yani 2024’ün Ocak-Mart dönemine ait işsizlik rakamlarını açıkladı. İstatistiklere göre, bir önceki çeyreğe göre işsizlik 0.1 puan azaldı ve yüzde 8.7 oldu.

15 yaş ve üstü için işsiz kişi sayısı, Yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 30 bin kişi arttı ve 3 milyon 105 bine yükseldi. Öte yandan istihdam edilen kişi sayısında ise 534 bin kişilik bir artış yaşandı ve istihdam sayısı 32.4 milyona yükseldi. İşsizlik yüzde 8.7 seviyesine gerilerken, istihdam ise yüzde 0.7’lik puan artışı ile yüzde 49.3’e yükseldi.

İşgücü ise yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 563 bin kişi arttı ve 35 milyon 546’ya yükseldi. İşgücüne katılma oranında ise 0.8 puanlık bir artış söz konusu oldu.

15 ile 24 yaş aralığında genç nüfusta ise işsizlik oranında 0,5 puanlık düşüş yaşandı ve oran yüzde 15.6 oldu.