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TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı: Yıllık yüzde 75.45 olarak kaydedildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına dair enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaştı. TÜİK verilerine göre Mayıs ayı enflasyonu aylık yüzde 3.37, yıllık ise yüzde 75.45 olarak açıklandı.

Yayın Tarihi: 03.06.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 10:18
TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı: Yıllık yüzde 75.45 olarak kaydedildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına dair enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre enflasyon, bir önceki aya göre yüzde 3.37 oranında, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22.72 oranında, 2023 yılının Mayıs ayına göre ise yüzde 75.45 kaydedildi.

Bağımsız ekonomistler ve akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Tüketici Fiyat Endeksinin (E-TÜFE) Mayıs’ta yüzde 5.66 oranında arttığını, E-TÜFE’nin son bir yılık artışının ise yüzde 120.66 olduğunu açıklamıştı.

Bir önceki yıla göre en fazla artışın ise eğitimde olduğu belirtildi.

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