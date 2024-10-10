TÜİK'in 2023 Yılı Yoksulluk ve Yaşam Koşulları Raporu Açıklandı

TÜİK, 2023 Yılı Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistiklerini Düzeltip Yeniden Yayınladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait "Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri" raporunu güncelleyerek duyurdu. 2022 yılında %16,6 olan maddi ve sosyal yoksunluk oranı, 2023 yılında 2,2 puan azalarak %14,4 seviyesine geriledi.

Maddi ve Sosyal Yoksunluk Oranı Nedir?

Maddi ve sosyal yoksunluk oranı, hane düzeyinde çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. Bu kriterler arasında otomobil sahibi olma, beklenmedik harcamaları karşılama yeteneği, tatil giderlerini karşılayabilme, kira ve borç ödeme kapasitesi, düzenli olarak protein içeren yemek yeme durumu, ısınma ihtiyacını karşılama ve eski mobilyaların yenilenmesi gibi durumlar yer almaktadır.

Ayrıca, bireysel düzeyde yapılan değerlendirmeler ise eski giysilerin yenisiyle değişimi, düzgün ayakkabı sahipliği, sosyal faaliyetlere katılım, kendini iyi hissetmek için harcama yapabilme kapasitesi ve internet erişimi gibi faktörler üzerinden yapılmaktadır.

Sürekli Yoksulluk Oranı ve Bölgesel Dağılım

Sürekli yoksulluk oranı, dört yıllık panel veriler kullanılarak hesaplanmakta olup, 2023 yılı sonuçlarına göre %13 olarak ortaya çıktı. Yoksulluk oranları bölgesel olarak incelendiğinde, en yüksek oran %16,6 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) ve TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgelerinde görülürken, en düşük oran %3,1 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde belirlendi.

Sosyal Dışlanma Riski ve Konut Durumu

Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan kişilerin oranı %30,7 olarak ölçüldü. 0-17 yaş grubunda bu oran %40,1, 18-64 yaş grubunda %28 ve 65 yaş üstü yaş grubunda ise %23,1 olarak belirtildi. Ayrıca, oturdukları konuta sahip olanların oranı %56,2 seviyesine geriledi. Kirada oturanların oranı %27,8, lojmanda kalanlar ise %0,9 olarak kaydedildi.

Ekonomik Zorluklar ve Borçlar

Hanelerin %58'i mevcut borç veya taksit ödemesi yaparken, bu oran bir önceki yıla göre 1,4 puan azaldı. Hanelerin %64,2'si eski mobilyalarını yenileyemediğini, %39,2'si ise düzenli et, tavuk veya balık tüketimi için yeterli bütçe ayıramadığını ifade etti.

Analiz edilen veriler, Türkiye'nin yoksulluk ve yaşam koşullarındaki güncel durumu ortaya koyarken, sosyoekonomik düzeydeki değişimleri de gözler önüne seriyor.