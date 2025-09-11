TÜİK: Toplam ciro endeksi Temmuz'da yıllık yüzde 38,8 arttı

TÜİK verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi Temmuz'da yıllık %38,8 artarken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış aylık toplam ciro %2,1 azaldı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 10:14
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 yükseldi.

Öte yandan, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi Temmuz ayında aylık bazda yüzde 2,1 azaldı.

Sanayi ve İnşaat Endeksleri

Sanayi sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi Temmuz'da yıllık bazda yüzde 31,2 artış gösterdi. Ancak mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, aynı ayda bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi yıllık bazda yüzde 50,8 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 5,8 yükseldi.

Ticaret ve Hizmet Endeksleri

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,6 artış kaydederken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,3 düştü.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi Temmuz'da yıllık bazda yüzde 40,6 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi.

