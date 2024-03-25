Bist 100
9.029,38 0%
DOLAR
32,15 0,58%
EURO
34,88 0,78%
ALTIN
2.238,8 1,09%

Tüm emeklilere 7000 TL ek ödeme müjdesi! Emekli maaşlarında flaş değişiklik

Emeklilerin maaşlarında yapılacak artışlar merak konusu olmaya devam ediyor. Şu anki en düşük emekli maaşı 10 bin lira seviyesindeyken, bu rakama 7 bin lira eklenmesi yönünde söylentiler dolaşıyor. Emekli vatandaşlarımızın maaşlarına zam yapılacağı tarih merakla bekleniyor. Peki, en düşük emekli maaşlarına ne zaman zam yapılacak? İşte detaylar!

Yayın Tarihi: 25.03.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 16:31
Tüm emeklilere 7000 TL ek ödeme müjdesi! Emekli maaşlarında flaş değişiklik

Son dönemde emeklilerin maaşlarındaki artış beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Şu anda 10 bin lira olan en düşük emekli maaşına, 7 bin liralık bir artış yapılacağına dair söylentiler emekliler arasında umut yaratmış durumda. Emekli vatandaşlarımız, maaşlarına yapılacak olan bu zammın ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyorlar. En düşük emekli maaşının artırılacağı ve maaşlara ne kadar zam yapılacağı konusunda arayış içindeler.

Yakın zamanda, emekli maaşlarına yapılacak olan seyyanen zammın detayları netleşmeye başladı. Edinilen son bilgilere göre, emeklilik ödemelerine ek katkılar sağlanacak ve bu sayede maaşlar maksimum 17.002 TL’ye ulaşacak. Bu zam tasarısı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından emekli olan tüm vatandaşları içerecek biçimde düzenleniyor. Bu durum, milyonlarca emeklinin maddi durumunu iyileştirecek bir gelişme olarak görülüyor.

emekli maaşı

Ülke genelindeki emekliler, hükümetin vereceği sevindirici zammı sabırsızlıkla bekliyorlar. Edinilen son bilgilere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, emeklilere sunulacak sosyal yardım paketlerini genişletme yolunda adımlar atıyor.

Planlanan bu yeni paket, özellikle maddi durumu sınırlı olan emeklilere yönelik nakit desteğinin yanı sıra, yakıt, gıda, elektrik ve su gibi temel yaşam giderlerinde yardım sağlamayı amaçlıyor. Bu tür desteklerle, en düşük maaş alan emeklilerin ekonomik yükünün hafifletilmesi hedefleniyor

İLGİLİ HABERLER

Seçimden önce kalem kırıldı! 1.000 TL destek sağlanacak

Seçimden önce kalem kırıldı! 1.000 TL destek sağlanacak

Migros'ta yüzlerce ürün 1 alana 1 bedava! Kampanyayı duyan koli koli alışveriş yapıyor

Migros'ta yüzlerce ürün 1 alana 1 bedava! Kampanyayı duyan koli koli alışveriş yapıyor

İftara ne tatlı yapsam diye düşünenler! Pratik yapımıyla aypare tatlısı tarifi

İftara ne tatlı yapsam diye düşünenler! Pratik yapımıyla aypare tatlısı tarifi

O kişilere 3000 TL bayram ikramiyesi! Emeklilik şartı kaldırıldı: Hesaplarına yatırılacak

O kişilere 3000 TL bayram ikramiyesi! Emeklilik şartı kaldırıldı: Hesaplarına yatırılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
2
Uçak bileti 299 TL'ye düştü! O tarihlerde geçerli ucuz bilet kampanyası
3
Şehir içi ulaşımdan ucuza uçak bileti! Sadece 299 TL'ye satışlar başladı
4
Evi olmayana TOKİ'den ucuz konut kampanyası! 7 ile TOKİ piyangosu vurdu
5
Emeklilerin aklı başından gidecek! 4A 4B EYT'liye 10 bin 250 TL acil destek!
6
İş Bankası emekliye kesenin ağzını açtı! Bugün şubeye gidene 7500 TL nakit para verilecek!
7
Emeklilerin gözlerini ışıldatan zam müjdesi! SGK uzmanı bu tarihi ilk kez verdi

Bankalardan deprem etkisi yaratan karar! 7 banka gemileri yaktı: Az önce duyuruldu

Kura ile personel alımı yapılacak! 50 yaşa kadar başvurular alınıyor

O kişilere 3000 TL bayram ikramiyesi! Emeklilik şartı kaldırıldı: Hesaplarına yatırılacak

Altın fiyatlarında devran tersine döndü! Uzman isimden altın borcu olanları korkutan uyarı

Seçimden önce kalem kırıldı! 1.000 TL destek sağlanacak

Tüm emeklilere 7000 TL ek ödeme müjdesi! Emekli maaşlarında flaş değişiklik

Migros'ta yüzlerce ürün 1 alana 1 bedava! Kampanyayı duyan koli koli alışveriş yapıyor

Bu kredide faizler piyasanın yarısı seviyesinde! Ramazan teklifi ile banka dikkat çekiyor

Saç boyalarını çöpe attıracak yöntem! Beyaz saçları 12 saatte kendi rengine çeviriyor

Aylık ev kirasının 3 katı ödeme! Bankalar vatandaşın parasına göz dikti: Verdikçe veriyor

İftara ne tatlı yapsam diye düşünenler! Pratik yapımıyla aypare tatlısı tarifi

Asgari ücretlinin de ikramiye hakkı var bunu kimse bilmiyor: 8 bin TL ödeniyor