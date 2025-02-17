Türk Çayı İhracatı, Ocak Ayında 1,2 Milyon Dolar Kazandırdı

Türk Çayı İhracatı, Ocak Ayında Rekor Gelir Sağladı

Türkiye'den Ocak 2025'te yapılan çay ihracatından sağlanan gelir 1 milyon 267 bin 973 dolar olarak belirlendi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın ilk ayında 57 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay ihraç edildiğini söyledi.

Birleşik Krallık Önde

Söz konusu dönemde 208 ton çay ihracatından 1 milyon 267 bin 973 dolar kazanç sağlandığına dikkat çeken Turgut, en fazla dış satımın 276 bin 32 dolar ile Birleşik Krallık'a yapıldığını belirtti. Birleşik Krallık'ı 176 bin 802 dolar ile Belçika ve 90 bin 216 dolar ile Lübnan takip etti.

Rize'nin Katkısı Önemli

Türk çayının ülkenin ve bölgenin önemli ihraç ürünlerinden biri olduğunu vurgulayan Turgut, "Ülke ihracatımızın 98 ton karşılığı 338 bin 673 dolarlık kısmı Rize'den yapılmıştır. Bu kapsamda ülke ihracatının yüzde 27'si Rize'den gerçekleştirilmiş oldu." dedi.

2025'te Daha Yüksek Hedefler

Şaban Turgut, çay ihracatından beklentilerinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, ihracat potansiyelini ve ülke çeşitliliğini artırmak için tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceklerini ifade etti. 2025 yılı için çay ihracatında çok daha iyi seviyeler beklediklerini belirten Turgut, bu hedef doğrultusunda özveriyle çalıştıklarını kaydetti.