Türk Hava Yolları'na Airline Economics'ten Üç Ödül

Türk Hava Yolları, Airline Economics'ten Üç Ödül Aldı

Türk Hava Yolları (THY), hava yolu endüstrisinde büyük bir başarıya imza atarak 'Airline Economics' platformu tarafından 'Yılın Garantili Finansmanı' ve 'Yılın Anlaşması' ödüllerine layık görüldü.

Üst Düzey Finansman Anlaşmaları

THY, 3 adet Airbus A350 uçağının AVIC International Leasing ve CCB Financial Leasing tarafından sağlanan finansmanı ile 'Yılın Anlaşması (Avrupa)' ödülünü kazandı. Aynı zamanda, BNP Paribas & Citibank & NTT TC Leasing konsorsiyumu aracılığıyla Japon yeninde sağlanan kredi ile 'Yılın Garantili Finansmanı (Avrupa)' ödülünü de elde etti.

Doç. Dr. Murat Şeker'in Başarısı

THY'nin CFO'su olarak 2016 yılında göreve başlayan Doç. Dr. Murat Şeker, finansal stratejileri optimize etme ve şirkete rekabet avantajı sağlama noktalarında önemli çalışmalar yaptılar. Bu nedenle, Dr. Şeker, 'Avrupa’da Yılın CFO’su' ödülüne layık görüldü.

İnovasyon ve Başarı

THY, deneyimli uçak finansman ekibiyle sektördeki en düşük maliyetli finansman işlemlerini gerçekleştirmeyi başardı. 2009'dan bu yana birçok yenilikçi finansman modeli uygulayarak, Global Transport Finance, Airline Economics gibi saygın kuruluşlardan her yıl ödül aldı. THY, son 10 yılda gerçekleştirdiği yaklaşık 16 milyar dolarlık finansman işlemi ile toplamda 30 uluslararası ödül kazanarak bu alandaki başarısını pekiştirdi.

Birlikte Daha Güçlüyüz

Ödül töreninde konuşan Doç. Dr. Murat Şeker, "Bu ödüllere layık görüldüğümüz için teşekkür ediyor, güçlü Türk Hava Yolları ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bu başarı, şirketimizin tüm çalışanlarının özverili çabalarının bir yansımasıdır," diye belirtti. Ayrıca şirketin gelecekteki hedeflerine ulaşacağına olan inancını vurguladı.

Türk Hava Yolları (THY), hava yolu şirketlerinin ekonomisini değerlendiren "Airline Economics" platformu tarafından "Yılın Garantili Finansmanı", "Yılın Anlaşması" ödüllerine layık görüldü. Aynı platform THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker'i (sağda) de "Avrupa’da Yılın CFO’su" ödülüne layık gördü.

Türk Hava Yolları (THY), hava yolu şirketlerinin ekonomisini değerlendiren "Airline Economics" platformu tarafından "Yılın Garantili Finansmanı", "Yılın Anlaşması" ödüllerine layık görüldü. Aynı platform THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker'i (sağda) de "Avrupa’da Yılın CFO’su" ödülüne layık gördü.