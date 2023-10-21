Türk Lirası için 2 Kasım günü kritik: TCMB Başkanı açıkladı

Altın ve dolar kuru üzerinde hareketlilik devam ederken Türk Lirası için önemli kararlar alınacağı haberi geldi. TCMB Ekim ayı faiz kararını açıklarken Türk Lirası için de kritik zaman belirlendi.