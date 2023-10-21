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Türk Lirası için 2 Kasım günü kritik: TCMB Başkanı açıkladı

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Türk Lirası için 2 Kasım günü kritik: TCMB Başkanı açıkladı
Altın ve dolar kuru üzerinde hareketlilik devam ederken Türk Lirası için önemli kararlar alınacağı haberi geldi. TCMB Ekim ayı faiz kararını açıklarken Türk Lirası için de kritik zaman belirlendi.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan Enflasyon Raporu sunumu yapacak. Bankanın yıl sonu için revizyona gidip gitmeyeceğinin hakkında ipuçları aranırken Orta Doğu'daki savaş etkisiyle beraber Türk Lirası varlıklar üzerinden baskı oluşturularak 26 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklama yapılacak.

ENFLASYON VERİLERİ O TARİHTE DUYURULACAK

Uzman ekonomistler tarafından yapılacak toplantılar 2 Kasım 2023 tarihinde Başkan Hafize Gaye Erkan tarafından yapılacak olan enflasyon rapor sunumuyla beraber 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinde revizyon gidip gitmemesine yönelik faiz toplantılarına ilişkin beklentilere işaret edildi.

Türk lirası

Tacirler Yatırım Ekonomisti Ekin Çınar, TCMB Para Politikası Kurulu'nun 26 Ekim tarihinde politika faizini 300 baz puan üzerinde artış yaşanarak yüzde 33 seviyesine çekilmesi yönünde sinyaller verildi. Çınar, TCMB'nin 2024 yıl sonu verileri üzerine yukarı revizyona gitmesiyle Kasım ayı toplantısında politika faizlerinde benzer ayarlamalar yapılarak yıl sonu faiz beklentisi yüzde 35 seviyesinde olması belirtildi. 

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