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Türk lirasını buna yatıran paraya para demeyecek! Hatice Kolçak'tan zengin eden formül

Finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ve Merkez Bankası'nın faiz politikaları sonrasında, yatırımcılar sermayelerini nasıl değerlendireceklerini araştırırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak'tan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Yayın Tarihi: 08.05.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 11:49
Türk lirasını buna yatıran paraya para demeyecek! Hatice Kolçak'tan zengin eden formül

Kolçak, çoğu yatırımcının aksine, altın yerine gümüşün yüksek bir yatırım potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Altın fiyatlarındaki oynaklığın büyüme oranlarını nasıl etkilediğini açıklarken, gümüşün gelecekte değer kazanacağını tahmin ettiğini belirtti.

Kolçak, gümüşün altınla rekabet edebilmesi için ivme kazanması gerektiğini ifade ederek, yatırımcılara gümüşü bir alternatif olarak göz önünde bulundurmalarını önerdi.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Şu anda altın ve gümüş fiyatları oldukça değişken bir yapı göstermektedir. Güncel verilere göre, gram altının alış fiyatı 2.400 TL, satış fiyatı ise 2.401 TL civarında. Altının ons fiyatı ise alışta 2.286,40 dolar, satışta 2.286,72 dolar olarak işlem görüyor. Gümüşün fiyatı ise ortalama olarak 27,30 TL seviyesinde.

Lütfen unutmayın, bu bilgiler yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce konunun uzmanlarından destek almanız önerilir.

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