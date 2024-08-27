Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Türk Sürücülerine Vize Engeline Son: İmza Kampanyası Başlatıldı

Nakliyeciler, Türk sürücülerinin Schengen vize engeline karşı imza kampanyası başlattı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:35
Türk Sürücülerine Vize Engeline Son: İmza Kampanyası Başlatıldı

Türk Sürücülerine Yönelik Vize Engelleri İçin İmza Kampanyası

Uluslararası Taşımacılar Derneği (UTD), Türk sürücülerinin Avrupa'da karşılaştığı Schengen vize engellerine dikkat çekmek amacıyla kapsamlı bir imza kampanyası başlattı.

Kampanyanın Amacı Nedir?

Kampanya, "Türk TIR Sürücülerine Vize Engeline Son Verin" başlığı altında, Türk sürücülerinin yaşadığı zorlukların kamuoyuna duyurulmasını ve bu sorunun çözülmesi için gerekli adımların atılmasını amaçlıyor.

Vize Engeli Ticareti Olumsuz Etkiliyor

Türk sürücüleri, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine girişte vize engeli ile karşılaşmakta, bu durumun ülkemiz ile Avrupa arasındaki kara yolu ticaretine büyük etkisi olmaktadır. Kampanya ile, Türk sürücülerinin vize süreçlerinde yaşadığı zorlukların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

UTD'nin Açıklamaları

UTD tarafından yapılan açıklamada, "Türk sürücüleri, AB'nin ürettiği malları Türkiye'ye taşırken, Türkiye'nin ürettiği malları da AB'ye ve ötesine ulaştırmakta. Sürücülere uygulanan vize engeli aslında Avrupa'nın kendi menfaatleriyle çelişki içerisindedir. TIR sürücülerine yönelik Schengen engeline son verilmesi için imza kampanyamıza katılın!" ifadelerine yer verildi.

Bu kampanya ile ticaretin önündeki bu engellerin kaldırılması ve Türk sürücülerine vize süreçlerinde kolaylık sağlanması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!