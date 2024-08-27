Türk Sürücülerine Vize Engeline Son: İmza Kampanyası Başlatıldı

Türk Sürücülerine Yönelik Vize Engelleri İçin İmza Kampanyası

Uluslararası Taşımacılar Derneği (UTD), Türk sürücülerinin Avrupa'da karşılaştığı Schengen vize engellerine dikkat çekmek amacıyla kapsamlı bir imza kampanyası başlattı.

Kampanyanın Amacı Nedir?

Kampanya, "Türk TIR Sürücülerine Vize Engeline Son Verin" başlığı altında, Türk sürücülerinin yaşadığı zorlukların kamuoyuna duyurulmasını ve bu sorunun çözülmesi için gerekli adımların atılmasını amaçlıyor.

Vize Engeli Ticareti Olumsuz Etkiliyor

Türk sürücüleri, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine girişte vize engeli ile karşılaşmakta, bu durumun ülkemiz ile Avrupa arasındaki kara yolu ticaretine büyük etkisi olmaktadır. Kampanya ile, Türk sürücülerinin vize süreçlerinde yaşadığı zorlukların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

UTD'nin Açıklamaları

UTD tarafından yapılan açıklamada, "Türk sürücüleri, AB'nin ürettiği malları Türkiye'ye taşırken, Türkiye'nin ürettiği malları da AB'ye ve ötesine ulaştırmakta. Sürücülere uygulanan vize engeli aslında Avrupa'nın kendi menfaatleriyle çelişki içerisindedir. TIR sürücülerine yönelik Schengen engeline son verilmesi için imza kampanyamıza katılın!" ifadelerine yer verildi.

Bu kampanya ile ticaretin önündeki bu engellerin kaldırılması ve Türk sürücülerine vize süreçlerinde kolaylık sağlanması bekleniyor.