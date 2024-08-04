Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması Etkinlikleri 8 Ağustos'ta Başlıyor

Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması Etkinlikleri

Türk Telekom'un yaz dönemi geleneği olarak kabul edilen Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması etkinlikleri, 8 Ağustos tarihinde başlayacak. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, bu yıl Türkiye'nin birbirinden güzel tatil lokasyonlarında, keyifli film gösterimleri ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir yaz dönemi geçirilecek.

Etkinlikler Nerelerde Olacak?

Etkinliklerin gerçekleştirileceği yerler arasında Armutlu, Ayvacık, Bozcaada, Ören, Ayvalık, Foça, Çeşme, Seferihisar, Urla, Didim, Bodrum, Datça, Fethiye ve Göcek bulunuyor. Bu tatil beldelerindeki sinemaseverler, 8 Ağustos'tan itibaren yaz akşamlarını unutulmaz kılacak film gösterimlerine katılacaklar.

Detaylar ve Aktiviteler

Türk Telekom Prime film gösterimleri 8 Ağustos'ta Armutlu'da başlayacak ve 29 Ağustos'ta Göcek'te sona erecek. Toplam 14 farklı beldede 22 gün sürecek olan etkinlikler, katılımcılara oyunlar ve yarışmalarla dolu bir deneyim sunacak. Ayrıca, etkinlik süresince sürpriz hediyeler de dağıtılacak.

Çocuklar İçin Oyun Alanı

Etkinlikler ayrıca ailenin küçük üyeleri için de düşünülmüş durumda. Türk Telekom Prime, çocukların keyifli vakit geçirmeleri için özel olarak hazırlanmış Çocuk Oyun Alanı ile etkinlikte yer alacak. Film gösterimleri her akşam saat 21.00’de başlayacak.

Türk Telekom'un yaz klasiği haline gelen Türk Telekom Prime Açık hava sineması etkinlikleri 8 Ağustos'ta başlayacak.