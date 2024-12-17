Türk Ticaret Bankası Hazine Destekli Kefalet Sistemine Katıldı

Türk Ticaret Bankası Kredi Garanti Sistemine Dâhil Oldu

Türk Ticaret Bankası, Hazine destekli kredi garanti sistemine katılarak önemli bir adım attı. Bu gelişme, Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik yapılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla resmiyet kazandı.

Kefalet Sağlayabilme İmkanı

Hali hazırda faaliyette bulunan üç kredi garanti kuruluşunun, Hazine destekli kredi garanti sistemi çerçevesinde kefalet sunabilmesi için bankaların bu kuruluşlara sermaye ortaklığı yapmaları gerekiyordu. Ancak, Türk Ticaret Bankası'nın İhracatı Geliştirme AŞ’ye ait olması, Bankacılık Kanunu gereğince bu süreci zorlaştırıyordu.

Yeni düzenlemeyle artık Türk Ticaret Bankası, Hazine destekli kredi garanti sistemi kapsamında diğer bankalar gibi kefalet verme yetkisine sahip olacak. Bu gelişme, bankanın kredi garanti imkanlarını genişletmesi açısından büyük önem taşıyor.

Kefalet Sınırlarının Belirlenmesi

Uygulama çerçevesinde, kefalet sınırının da netleştirilmesi, bankaların alınacak kararlar doğrultusunda daha sağlam bir şekilde hareket etmesine zemin hazırlayacak.