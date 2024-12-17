DOLAR
34,89 -0,36%
EURO
36,7 0,06%
ALTIN
2.974,78 0,15%
BITCOIN
3.741.925,45 -1,16%

Türk Ticaret Bankası Hazine Destekli Kefalet Sistemine Katıldı

Türk Ticaret Bankası, Hazine destekli kredi garanti sistemine dahil olarak kefalet verebilecek.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 12:09
Türk Ticaret Bankası Hazine Destekli Kefalet Sistemine Katıldı

Türk Ticaret Bankası Kredi Garanti Sistemine Dâhil Oldu

Türk Ticaret Bankası, Hazine destekli kredi garanti sistemine katılarak önemli bir adım attı. Bu gelişme, Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik yapılmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla resmiyet kazandı.

Kefalet Sağlayabilme İmkanı

Hali hazırda faaliyette bulunan üç kredi garanti kuruluşunun, Hazine destekli kredi garanti sistemi çerçevesinde kefalet sunabilmesi için bankaların bu kuruluşlara sermaye ortaklığı yapmaları gerekiyordu. Ancak, Türk Ticaret Bankası'nın İhracatı Geliştirme AŞ’ye ait olması, Bankacılık Kanunu gereğince bu süreci zorlaştırıyordu.

Yeni düzenlemeyle artık Türk Ticaret Bankası, Hazine destekli kredi garanti sistemi kapsamında diğer bankalar gibi kefalet verme yetkisine sahip olacak. Bu gelişme, bankanın kredi garanti imkanlarını genişletmesi açısından büyük önem taşıyor.

Kefalet Sınırlarının Belirlenmesi

Uygulama çerçevesinde, kefalet sınırının da netleştirilmesi, bankaların alınacak kararlar doğrultusunda daha sağlam bir şekilde hareket etmesine zemin hazırlayacak.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Ticaret Bankası Hazine Destekli Kefalet Sistemine Katıldı
2
Avrupa Borsalarında Negatif Seyir Sürüyor
3
Galataport’tan Bankalarla Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi
4
Bitcoin Fiyatı 107 Bin Doları Aştı: Yüzde 2,48 Artışla Rekor Kırdı
5
İstanbul-Konya YHT Hattı, 10 Yılda 11,2 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi
6
Dolar/TL 33,56 Seviyesinden İşlem Görüyor
7
İngiltere'deki Sel Riski: Her Dört Evden Biri Etkilenebilir

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı

Bankalardaki Mevduatlarda Düşüş Kararı! 2025'te Yüzde 50 Düşebilir!

Alışveriş Poşetlerine Yüzde 300 Zam Talebi: Bakanlık Açıklama Yaptı

Yılbaşı Alışverişinde 10.000 TL'ye Varan Geri Ödeme Fırsatları

Garanti Bankası'ndan Yeni Yılda 50.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!