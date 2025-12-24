Turkcell: 'Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ' programı 255 mezun verdi

Turkcell’in 'Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ' programı başarıyla tamamlandı. İstanbul'da düzenlenen kapanış töreninde katılımcılar sertifikalarını aldı ve ödüller sahiplerini buldu.

Programın amacı ve kapsamı

Turkcell'in 12 yıldır yürüttüğü Geleceği Yazanlar projesi çatısı altında gerçekleştirilen program; kadınların yapay zekâ alanında yetkinlik kazanmasını ve teknoloji üretiminde aktif rol almasını hedefliyor. Program sürecinde ülke genelinde 17 bin kişiye temas edildi ve Türkiye’nin yapay zekâ alanındaki nitelikli iş gücüne katkı sağlanması amaçlandı.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç programla ilgili şunları vurguladı: '12 yıldır bilgiye erişimde fırsat eşitliği sağlayan ‘Geleceği Yazanlar’ projemiz, Türkiye’nin en büyük yazılım topluluğu haline geldi. Bugüne kadar; yazılımdan siber güvenliğe, sürdürülebilirlikten yapay zekâya geniş bir yelpazede, yaklaşık 12 milyon kişiye dokunduk... Türkiye’nin Turkcell’i olarak; ülkemizin dijital geleceğini hep birlikte yazacağız.'

Turkcell İnsan ve İş Destek Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu ise programın çok paydaşlı yapısına dikkat çekerek, 'Yapay zekâ artık yalnızca teknik bir uzmanlık alanı değil; iş yapış biçimlerini, karar alma süreçlerini ve liderlik anlayışlarını dönüştüren yeni bir çağın adı' dedi. Durdu, programın Türkiye’nin yapay zekâ ekosistemine nitelikli insan kaynağı kazandırdığını ve kadınların bu dönüşümün merkezinde yer almasına katkı sunduğunu belirtti.

Erkan Durdu ayrıca program detaylarını anlattı: Teknik mentorluktan kişisel gelişime kadar 250 saat süren eğitimlerle desteklenen ve 255 kadının mezun olduğu programda, 40 kişisel gelişim mentoru ve 21 teknik mentor görev aldı. Eğitim içerikleri arasında üretken yapay zekâ, toplumsal cinsiyet eşitliği, Türkçe’nin doğru kullanımı, CV hazırlama, mülakat teknikleri, pazar analizi ve müşteri segmentasyonu yer aldı. Program sonunda hayata geçirilen en iyi 3 proje ödüllendirildi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli ise kadınların sosyal ve iş hayatında daha etkin rol almasının önemine değinerek, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve iş dünyası paydaşlarıyla yürütülen destek çalışmalarını vurguladı.

Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi (TRAI) Kurucusu Halil Aksu da 'İnsanlık tarihinin en büyük teknolojik devrimi içindeyiz. Yapay zekâ her yere dokunacak, her şeyi dönüştürecek. Bu işlere kadın eli değerse, çok daha insancıl, estetik ve şefkatli olacak' sözleriyle Turkcell'i ve programı tebrik etti.

Eğitim ve ödül detayları

Program, 2024’ün kasım ayında başlatıldı ve kapanış töreninde İleri Seviye Makine Öğrenme, Görüntü İşleme ve Doğal Dil İşleme olmak üzere üç kategoride birincilere ödüller takdim edildi. Turkcell Geleceği Yazan Kadınlar Yapay Zekâ programından 255 kadın mezun oldu; katılımcılar bir yıl boyunca uzman mentorlardan teknik ve kişisel gelişim eğitimleri aldı ve edindikleri yetkinlikleri projelere dönüştürdüler.

Geliştirilen projeler çok aşamalı değerlendirme sonrası belirlendi. Pentagent, Censorly ve Aller Mind projeleri birinci olarak 200'er bin TL para ödülünün sahibi oldu.

Program paydaşları arasında TOBB ve Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi (TRAI) yer aldı. Katılımcılar ve proje ekibi tebrik edilirken, programın kadınların teknoloji ekosistemindeki rolünü güçlendirmeye devam edeceği vurgulandı.

