Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Turkcell'in Yeni Dijital Yardım Masası ile Çözüm Süreleri %30 Kısaldı

Turkcell, Dijital Yardım Masası ile sorun çözüm sürelerini %30 kısaltarak büyük bir yenilik yaptı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 14:02
Turkcell'in Yeni Dijital Yardım Masası ile Çözüm Süreleri %30 Kısaldı

Turkcell'in Yeni Atılımı

Turkcell, 'Dijital Yardım Masası' hizmeti ile son kullanıcıların karşılaştığı sorunların çözüm süresini yaklaşık %30 oranında kısalttığını açıkladı.

Dijital Destek ile Hız Kazanma

Şirket, çalışanların yazılım ve donanım sorunları için sunduğu uzaktan teknik destek sayesinde, kurumsal müşterilerine hızlı çözümler sunuyor. Bu süreçte, kullanıcıların cihazlarına önceden kurulan otomasyon yazılımları, sorunları daha kullanıcıdan görmeden teşhis ederek hızlı çözüm sağlıyor.

Müşteri Memnuniyeti %90'a Ulaşıyor

Yapılan açıklamada, çalışanın yaşadığı sorunların iş süreçlerini kesintiye uğratmadığı ve müşteri memnuniyetinin %90 civarlarında olduğu bildirildi. Kullanıcılar, yazılı ve sesli kanallardan dijital yardım masasına erişim sağlayarak anlık çözümler alabiliyor.

Cengiz Arslan'ın Açıklamaları

Turkcell Global Bilgi Teknolojik Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Arslan, dijitalleşmenin artmasıyla pek çok sektörde teknik destek ihtiyacının yükseldiğine dikkat çekti. Arslan, "Zamanın kıymetini bilen çalışanlar, teknik sorunlardan kaçınmak için hızlı çözümler arıyor. Biz de dijital altyapımız ile müşterilerimize kısa sürede çözümler sunuyoruz," şeklinde konuştu.

Dijital Dönüşümde %25 Artış

Arslan, yapay zeka ve robot çözümler kullanarak ilk 6 ayda %25 dijital dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu sayede çalışanlarına kendilerini geliştirebilecekleri zaman sunulduğu ve sıfır hata hedefine daha fazla yaklaşıldığı ifade edildi.

Uluslararası Hizmet Fırsatları

Turkcell, yurt içi ve yurt dışında birçok sektöre dijital yardım masası hizmeti sunarak, uluslararası pazarda da önemli bir etki sağlıyor. Şu anda 7 farklı ülkedeki müşterilerin çalışanlarına hızlı ve dijital destek imkanı sunulmakta.

İLGİLİ HABERLER

Askere gidene yeni destek! Tamı tamına 720 bin TL verecek!

KPSS şartı yok! O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını az önce duyurdu

Lise mezunlarına polis olma fırsatı! EGM binlerce polis alımı yapacak!

Belediyeden satılık dükkanlar! O şehirde yaşayanlara müjde...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

İŞKUR'dan çalışmak isteyenlere müjde! Huzurevleri için sınavsız personel alımı...

Lise mezunlarına polis olma fırsatı! EGM binlerce polis alımı yapacak!

Sıfır ev almak isteyenler dikkat hangi bankalar tüm bedeli karşılıyor!

En az ilköğretim mezunu bay, bayan, engelli adaylar için Toyota'da iş fırsatı! Alımlar başladı: Tıkla başvur

Alışverişlerde yeni dönem! Almayana indirim değil ceza var!

Askere gidene yeni destek! Tamı tamına 720 bin TL verecek!

Fiat ve Koç'tan kaçırılmayacak fırsatı! 200 bin TL'den 700 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizle hayalinizdeki Fiat'a sahip olun

Sıfır otomobil 450 bin TL'ye düştü! Bu fiyat bayilere koşturur

Belediyeden satılık dükkanlar! O şehirde yaşayanlara müjde...

Babadan dededen miras kalanlar dikkat! Miras paylaşımında yeni sistem!

KPSS şartı yok! O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını az önce duyurdu

Esnaf için özel faizsiz kredi: 20.000 TL'ye kadar destek