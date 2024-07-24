Turkcell'in Yeni Dijital Yardım Masası ile Çözüm Süreleri %30 Kısaldı

Turkcell'in Yeni Atılımı

Turkcell, 'Dijital Yardım Masası' hizmeti ile son kullanıcıların karşılaştığı sorunların çözüm süresini yaklaşık %30 oranında kısalttığını açıkladı.

Dijital Destek ile Hız Kazanma

Şirket, çalışanların yazılım ve donanım sorunları için sunduğu uzaktan teknik destek sayesinde, kurumsal müşterilerine hızlı çözümler sunuyor. Bu süreçte, kullanıcıların cihazlarına önceden kurulan otomasyon yazılımları, sorunları daha kullanıcıdan görmeden teşhis ederek hızlı çözüm sağlıyor.

Müşteri Memnuniyeti %90'a Ulaşıyor

Yapılan açıklamada, çalışanın yaşadığı sorunların iş süreçlerini kesintiye uğratmadığı ve müşteri memnuniyetinin %90 civarlarında olduğu bildirildi. Kullanıcılar, yazılı ve sesli kanallardan dijital yardım masasına erişim sağlayarak anlık çözümler alabiliyor.

Cengiz Arslan'ın Açıklamaları

Turkcell Global Bilgi Teknolojik Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Arslan, dijitalleşmenin artmasıyla pek çok sektörde teknik destek ihtiyacının yükseldiğine dikkat çekti. Arslan, "Zamanın kıymetini bilen çalışanlar, teknik sorunlardan kaçınmak için hızlı çözümler arıyor. Biz de dijital altyapımız ile müşterilerimize kısa sürede çözümler sunuyoruz," şeklinde konuştu.

Dijital Dönüşümde %25 Artış

Arslan, yapay zeka ve robot çözümler kullanarak ilk 6 ayda %25 dijital dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu sayede çalışanlarına kendilerini geliştirebilecekleri zaman sunulduğu ve sıfır hata hedefine daha fazla yaklaşıldığı ifade edildi.

Uluslararası Hizmet Fırsatları

Turkcell, yurt içi ve yurt dışında birçok sektöre dijital yardım masası hizmeti sunarak, uluslararası pazarda da önemli bir etki sağlıyor. Şu anda 7 farklı ülkedeki müşterilerin çalışanlarına hızlı ve dijital destek imkanı sunulmakta.