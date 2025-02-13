Türkiye, 2023'te 11,3 Milyar Dolarlık Yatırım Çekti

Türkiye, geçen yıl küresel yatırım ortamındaki zorluklara rağmen uluslararası yatırımcılar için cazibesini korumayı başardı ve toplamda 11,3 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım (UDY) çekti. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, uluslararası yatırımcılar için istikrarlı ve rekabetçi bir pazar konumunu sürdürdü.

2023 verilerine göre, Türkiye'ye gelen yatırım miktarı önceki yıla göre yüzde 5,6 artarak 11,3 milyar dolara ulaştı. Yatırım yapısındaki çeşitlilik ise ekonomik dayanıklılığı artırdı.

Ülkeler Arası Yatırım Sıralaması

Yatırımcı çeşitliliğini sürdüren Türkiye, farklı ülkelerden sermaye girişine ev sahipliği yaptı. En fazla yatırım yapan ülkeler arasında ilk sırayı Hollanda (%23,6) aldı. Bunu, Almanya (%11,5) ve ABD (%10,3) takip etti. Diğer ülkeler arasında İrlanda, Azerbaycan, İsviçre, Birleşik Krallık, BAE, Fransa ve Norveç yer aldı.

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