Türkiye, 2023'te 11,3 Milyar Dolarlık Yatırım Çekti
Türkiye, geçen yıl küresel yatırım ortamındaki zorluklara rağmen uluslararası yatırımcılar için cazibesini korumayı başardı ve toplamda 11,3 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım (UDY) çekti. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, uluslararası yatırımcılar için istikrarlı ve rekabetçi bir pazar konumunu sürdürdü.
2023 verilerine göre, Türkiye'ye gelen yatırım miktarı önceki yıla göre yüzde 5,6 artarak 11,3 milyar dolara ulaştı. Yatırım yapısındaki çeşitlilik ise ekonomik dayanıklılığı artırdı.
Ülkeler Arası Yatırım Sıralaması
Yatırımcı çeşitliliğini sürdüren Türkiye, farklı ülkelerden sermaye girişine ev sahipliği yaptı. En fazla yatırım yapan ülkeler arasında ilk sırayı Hollanda (%23,6) aldı. Bunu, Almanya (%11,5) ve ABD (%10,3) takip etti. Diğer ülkeler arasında İrlanda, Azerbaycan, İsviçre, Birleşik Krallık, BAE, Fransa ve Norveç yer aldı.
En Çok Yatırım İmalat Sektöründe
2024 yılında Türkiye'nin en fazla yatırım çeken sektörü imalat sektörü oldu. Bu alanda 2,3 milyar dolarlık yatırım gerçekleşti. Toplam UDY'nin yüzde 34,5 Öte yandan, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Ajansı'nın (UNCTAD) raporuna göre, 2024 yılında küresel UDY akımlarında yüzde 8'lik düşüş gözlemlendi. Avrupa'da UDY akışları yüzde 45 azaldı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin yatırım ortamını güçlendirmeye yönelik yapısal dönüşüm sürecini sürdürerek, uluslararası doğrudan yatırım çekme konusunda olumlu bir ayrışma gösterdiğini belirtti. Dağlıoğlu, Türkiye'nin dayanıklılığını vurgularken, projeksiyonlarının oldukça pozitif olduğunu ifade etti. Yapısal reformlar ve güçlü üretim altyapısı sayesinde, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlarda kayda değer bir artış öngördüğünü kaydetti.
Küresel Yatırım Akımlarında Düşüş
Türkiye'nin Farklılaşan Yatırım Ortamı
Öte yandan, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Ajansı'nın (UNCTAD) raporuna göre, 2024 yılında küresel UDY akımlarında yüzde 8'lik düşüş gözlemlendi. Avrupa'da UDY akışları yüzde 45 azaldı.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin yatırım ortamını güçlendirmeye yönelik yapısal dönüşüm sürecini sürdürerek, uluslararası doğrudan yatırım çekme konusunda olumlu bir ayrışma gösterdiğini belirtti. Dağlıoğlu, Türkiye'nin dayanıklılığını vurgularken, projeksiyonlarının oldukça pozitif olduğunu ifade etti. Yapısal reformlar ve güçlü üretim altyapısı sayesinde, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlarda kayda değer bir artış öngördüğünü kaydetti.