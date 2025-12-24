Türkiye, 2025'te Avrupa'nın En Hızlı Büyüyen Elektrikli Otomobil Pazarı Oldu

Türkiye, 2025'te Avrupa'nın en hızlı büyüyen elektrikli otomobil pazarı

EBS Danışmanlık tarafından, ACEA verileri esas alınarak hazırlanan rapor, 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye'nin tam elektrikli otomobil satışlarında Avrupa'nın en hızlı büyüyen pazarı olduğunu ortaya koydu. Türkiye, 11 ayda 164 bin 665 adet satışla, 32 ülke arasında toplam satışlarda 4. sıradaki konumunu güçlendirdi.

Büyüme oranları ve aylık veriler

Rapora göre Avrupa genelinde (Türkiye dahil) elektrikli otomobil satışları aynı dönemde %30,87 oranında artarken, Türkiye'deki artış oranı %111,40 seviyesine çıktı. Türkiye, yerli marka Toggun üretim planlamasının da katkısıyla büyüme hızında diğer Avrupa ülkelerini geride bıraktı.

Kasım ayında Türkiye, 17 bin 892 adet elektrikli otomobil satışıyla Avrupa'da 5. sırada yer aldı; söz konusu ay için yıllık artış oranı %37,95 olarak kaydedildi.

Pazar payı ve beklentiler

Elektrikli otomobillerin toplam otomobil satışları içindeki payına bakıldığında, Türkiye'de Ocak-Kasım döneminde pazar payı %17,55 olarak tespit edildi. Bu oranla Türkiye, Avrupa'daki 32 ülke arasında 17. sırada konumlandı; Avrupa ortalaması ise %18,81 oldu. Raporda, Türkiye'de 2026 yılında elektrikli araç tercihinin %20'lerin üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.

Genel sıralama ve uzman görüşleri

Toplam satışlarda Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa ilk üç sırayı alırken, Türkiye bu büyük pazarları adet bazında takip etti. Pazar penetrasyonunda ise Norveç, Danimarka ve İzlanda gibi ülkeler üst sıralarda yer aldı.

Uzmanlar, Türkiye'deki güçlü satış artışını yerli üretim etkisi, genişleyen model çeşitliliği, teşvik yapısı ve kullanıcı ilgisinin yükselmesi gibi faktörlere bağlıyor.

Rapordaki veriler, Türkiye'nin elektrikli araç pazarındaki ivmesinin hem yerel üretim hem de talep tarafındaki değişimlerle güçlendiğini gösteriyor.

AVRUPA ELEKTRİKLİ OTOMOBİL PAZARINA İLİŞKİN GÜNCEL VERİLER, TÜRKİYE’NİN 2025 YILI OCAK-KASIM DÖNEMİNDE TAM ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARINDA EN HIZLI BÜYÜYEN PAZAR OLDUĞUNU ORTAYA KOYDU