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Türkiye, Avrupa'nın Yatırım Merkezi Olmaya Devam Ediyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin Avrupa'dan gelen yatırımlarla uluslararası düzeydeki gücünü artırdığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 15:51
Türkiye, Avrupa'nın Yatırım Merkezi Olmaya Devam Ediyor

Türkiye, Yatırımda Avrupa'nın Gözdesi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin uluslararası doğrudan yatırımlar açısından önemli bir merkez haline geldiğini dile getirdi. Dağlıoğlu, Türkiye'nin 2003 yılından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 270 milyar doların üzerinde yatırım çektiğini belirtti. Bu miktarın yüzde 70'lik kısmının ise Avrupa'dan geldiğini vurguladı.

Yeni Ekonomi Dönemine Adım

23. Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Dağlıoğlu, Sakarya'nın Sapanca ilçesi'nde düzenlenen "AB ve Almanya İlişkilerinde Yeni Dönem: Neden Türkiye?" başlıklı panelde, Türkiye'nin stratejik bir konumda olduğunu ifade etti. "Ülkemiz geçmişte Asya ve Avrupa arasındaki köprüydü, şimdi ise dünyanın bağlantı noktası oldu," dedi.

Ticaret Anlaşmaları ve Açıktan Yatırımlar

Dağlıoğlu, Türkiye’nin Avrupa ile Gümrük Birliği ve 27 ülkeyle serbest ticaret anlaşmaları bulunduğunu belirterek, bu durumun Türkiye'nin 1 milyarlık nüfus erişimi ile yatırımcılar için cazip hale geldiğini ifade etti. Ayrıca, genç iş gücü ve yetenek havuzunun da Türkiye’nin yatırım potansiyelini arttırdığını vurguladı.

Alman-Türk İşbirliği Vurgusu

Alman-Türk İş Konseyi Başkanı Christian Wulff, iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği mesajını verirken, Gümrük Birliği'nin modernizasyonunun şart olduğunu savundu. Wulff, "Türkiye'nin potansiyelini değerlendirmek ve işbirliklerimizi artırmak için daha fazla fırsat var," dedi.

Sektörel Yatırımlar ve Gelecek Beklentileri

Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, Türkiye’nin Avrupa’ya yönelik yatırımlarını artırmaya devam ettiğini belirterek, son 5 yılda bölgeye 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptıklarını kaydetti. Alper, enerji ve gıda teknolojileri alanlarındaki fırsatların değerlendirileceğini de sözlerine ekledi.

Kamu-Özel İşbirliği ve Gelecek Vizyonu

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Halil Öztop moderatörlüğündeki panelde, uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye olan güveninin sürdüğünü belirten EBRD Türkiye Yönetici Direktörü Elisabetta Falcetti, ülkenin lider konumunu öne çıkardı. Türkiye'nin kritik kamu-özel ortaklıkları ile örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin uluslararası yatırım ortamında ne denli önemli bir aktör olduğunu ve gelecekte daha çok ilgiyi üzerine çekeceğini göstermekte.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Ekonomi Zirvesi" kapsamında "AB ve Almanya...

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Ekonomi Zirvesi" kapsamında "AB ve Almanya İlişkilerinde Yeni Dönem: Neden Türkiye?" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Ekonomi Zirvesi" kapsamında "AB ve Almanya...

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen "Uluslararası Ekonomi Zirvesi" kapsamında "AB ve Almanya İlişkilerinde Yeni Dönem: Neden Türkiye?" başlıklı panel gerçekleştirildi.

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