Türkiye'de 28 Ova 'Büyük Ova Koruma Alanı' Olarak İlan Edildi

Tarımsal Üretimin Korunması İçin Yeni Adım

Ovaların korunması amacıyla 19 ildeki 28 ova, 'büyük ova koruma alanı' olarak ilan edildi. Bu karar, bazı ovaların korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Resmi Yayın ve Uygulama

Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte tarımsal üretim potansiyeli yüksek olan ve çeşitli nedenlerle toprak kaybı yaşayan ovalar koruma altına alındı.

Kapsam Dışı ve Planlar

Bu alanlar içinde yer alan onaylı planlı alanlar ve mevcut tarım dışı kullanma izni verilen alanlar kapsam dışında tutulurken, ovaların korunması için gerekli önlemler alınacağı vurgulandı.

Belirlenen Ovalar

İlan edilen ovalar arasında şunlar yer alıyor:

Aksaray'daki Babakonağı

Ankara'daki Türkhöyük ve Acıkuyu

Ardahan'daki Çıldır

Bolu'daki Sazakiçi

Burdur'daki Yazı

Çankırı'daki Çerkeş

Edirne'deki Keşan, İpsala, Tunca, Küçükdoğanca

Erzincan'daki Otlukbeli

Erzurum'daki Ünlükaya

Kayseri'deki Bünyan

Kırıkkale'deki Hamzalı ve Ocakbaşı

Muğla'daki Kuzyaka

Nevşehir'deki Ovaören ve Tepeköy

Siirt'teki Kurtalan

Sinop'taki Gökırmak ve Karasu

Sivas'taki Tekmen ve Kocakurt

Tokat'taki Artova

Uşak'taki Ulubey

Van'daki Çolpan ve Hasantimur

Sınır Değişiklikleri

Ayrıca bu karar doğrultusunda, 27 ovanın sınırlarında değişikliğe gidilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.