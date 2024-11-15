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Türkiye'de 28 Ova 'Büyük Ova Koruma Alanı' Olarak İlan Edildi

Türkiye'de tarımsal üretimi korumak için 19 ilde 28 ova 'büyük ova koruma alanı' olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 09:15
Türkiye'de 28 Ova 'Büyük Ova Koruma Alanı' Olarak İlan Edildi

Tarımsal Üretimin Korunması İçin Yeni Adım

Ovaların korunması amacıyla 19 ildeki 28 ova, 'büyük ova koruma alanı' olarak ilan edildi. Bu karar, bazı ovaların korunmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Resmi Yayın ve Uygulama

Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte tarımsal üretim potansiyeli yüksek olan ve çeşitli nedenlerle toprak kaybı yaşayan ovalar koruma altına alındı.

Kapsam Dışı ve Planlar

Bu alanlar içinde yer alan onaylı planlı alanlar ve mevcut tarım dışı kullanma izni verilen alanlar kapsam dışında tutulurken, ovaların korunması için gerekli önlemler alınacağı vurgulandı.

Belirlenen Ovalar

İlan edilen ovalar arasında şunlar yer alıyor:

  • Aksaray'daki Babakonağı
  • Ankara'daki Türkhöyük ve Acıkuyu
  • Ardahan'daki Çıldır
  • Bolu'daki Sazakiçi
  • Burdur'daki Yazı
  • Çankırı'daki Çerkeş
  • Edirne'deki Keşan, İpsala, Tunca, Küçükdoğanca
  • Erzincan'daki Otlukbeli
  • Erzurum'daki Ünlükaya
  • Kayseri'deki Bünyan
  • Kırıkkale'deki Hamzalı ve Ocakbaşı
  • Muğla'daki Kuzyaka
  • Nevşehir'deki Ovaören ve Tepeköy
  • Siirt'teki Kurtalan
  • Sinop'taki Gökırmak ve Karasu
  • Sivas'taki Tekmen ve Kocakurt
  • Tokat'taki Artova
  • Uşak'taki Ulubey
  • Van'daki Çolpan ve Hasantimur

Sınır Değişiklikleri

Ayrıca bu karar doğrultusunda, 27 ovanın sınırlarında değişikliğe gidilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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