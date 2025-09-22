Türkiye'de Dün Elektrik Üretimi 789 bin 891 megavatsaat, Tüketim 800 bin 845 megavatsaat

Türkiye'de dün 789 bin 891 megavatsaat üretim ve 800 bin 845 megavatsaat tüketim kaydedildi; en yüksek talep 20.00'de 39 bin 755 megavatsaat oldu.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 10:17
Türkiye'de Dün Elektrik Üretimi ve Tüketimi

TEİAŞ verileriyle günlük bilanço

Türkiye'de dün günlük bazda 789 bin 891 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 800 bin 845 megavatsaat oldu. Bu veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre kayıtlara geçti.

Saatlik bazda, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 755 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 361 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Üretim kaynakları dağılımında ilk sırayı %23 payla ithal kömür santralleri aldı. Bunu %19,1 ile rüzgar santralleri ve %14,7 ile güneş santralleri izledi.

Enerji ticaretinde ise Türkiye, dün 5 bin 74 megavatsaat elektrik ihracatı ve 16 bin 31 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

